سهرات مستوحاة من أجواء ميامي الساحرة في دبليو دبي - النخلة

استعدوا لأسبوع من المرح والسهرات الرائعة التي تتخللها أشهى المأكولات مع سهرة Charola Night في SoBe الوجهة الأنيقة بفندق دبليو دبي – النخلة، يتميز SoBe بموقعه الرائع وإطلالته المبهرة على نخلة جميرا وأفق مدينة دبي بالكامل، وستكون سهرة Charola Night الخيار المثالي لكل من يتطلعون لقضاء وقت مميز ومختلف تماماً مع الاستمتاع بنكهات لا تقاوم من التاباس والمشروبات بلا حدود.

واعتباراً من 1 فبراير، يمكن للضيوف الاستمتاع بهذه السهرة طوال أيام الأسبوع ما عدا السبت، ليعيشوا الأجواء اللاتينية الحيوية في المطعم والصالة الأنيقة.

وبسعر 299 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، يستمتع الضيوف بأطباق المشاركة التي تتضمن خيارات شهية بطراز التاباس ومنها الكلماري المقرمش مع تغميسة تشيبوتلي، وتشوريزو كروكيتاس مع تغميسة الطماطم المدخنة وأضلاع الغنم المشوية وتاكو السمك المعدّ من سمك القدّ الأطلسي مع مايونيز تشيبوتلي والملفوف والكزبرة.

ولإضفاء مزيد من البهجة على الأمسية، يقدم SoBe تشكيلة مختارة من المشروبات بكمية غير محدودة.

وبفضل ديكوراته المرحة والتي تحاكي أجواء شواطئ ميامي، وإطلالته المبهرة على نخلة جميرا والخليج العربي ومرسى دبي، فإن SoBe هو المكان المثالي للاستمتاع بسهرات لا تتكرر ومشاهدة أجمل مناظر غروب الشمس.

فماذا تنتظرون؟

اجمعوا الأصدقاء وعيشوا ليلة لا مثيل لها مع سهرة Charola Night!

CHAROLA NIGHT في SOBE

المكان: SoBe – فندق دبليو دبي – النخلة

اليوم: يومياً اعتباراً من 1 فبراير باستثناء السبت

الوقت: من 7:00 إلى 10:00 ليلاً

العرض: طبق تاباس مع مشروبات مختارة بكمية غير محدودة

السعر: 299 درهماً إماراتياً

للحجز: +9714 245 5800 أو عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المصدر: whotels