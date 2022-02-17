كيفي تكشف عن تشكيلتها الجديدة من الأزياء المحتشمة والمميزة

حملت فترة التسعينات في طياتها صيحات متنوّعة للموضة والأزياء، تضمّنت الكثير من الأساليب المميزة بطابعها الخاص، واليوم تعود هذه الصيحات للظهور مجدّداً في عالم الموضة، إنما بملامح أكثر عصرية، وهذا ما تبنته كيفي في تشكيلتها الجديدة كلياً من مجموعة UF والتي تضم تشكيلة فاخرة من الفساتين والأزياء المتنوعة والمميزة بتصميماتها البسيطة والعملية.

اعتمدت كيفي على أسلوب مبدع وبسيط يأخذ عشاقه برحلة فاخرة لحقبة التسعينيات، إذ جسدت العلامة التجارية الرائدة في تصاميمها عبق الماضي مع المحافظة على العناصر المهمة والمتمثلة في الأناقة، والبساطة، والراحة، والمتعة. حرصت كيفي على طرح مجموعة أنيقة ومحتشمة، وبأسلوب عصري واضعةً المرأة العصرية ضمن محور أولوياتها، موفرةً لها كل ما تحتاجه بتفاصيل دقيقة.

جاكيت جميل بصفين من الأزرار باللون الأخضر الزيتوني، وهو عبارة عن سترة نسائية متوسطة الطول مصممة خصيصاً مع ياقة على شكل طية تمتد لجهة الصدر، وقصة مريحة لمنطقة الأكتاف، ما يمنح مظهراً جذاباً وعصرياً. صُمم الجاكيت بطريقة رائعة، خالية من الحواف والقطع القماشية الثانوية، مما يجعله الخيار الأنيق للاستخدام غير الرسمي، ويمكن ارتداؤه ليلاً ونهاراً.

يُعد هذا الجاكيت الخيار المثالي لترتديه مع بنطال عالي الخصر باللون الأخضر الزيتوني، وبقصة مستقيمة غاية في الراحة. تتجانس القطعتان مع بعضهما لتبدوان وكأنهما طقم متكامل، ويمكن بالطبع ارتداؤهما بشكل منفصل. تتميز الجاكيت والبنطال بقماشهما المصنوع من مواد خام منتقاة، لتبدو الإطلالة في غاية الأناقة والترتيب دوماً.

يجسد الفستان متوسط الطول والمزين بالأزرار بالكامل من الأمام صيحات التسعينات بأبهى صورها، بدءاً من التصميم الذي يغطي الكتف والكاحل، وانتهاءً باللون الزيتوني المميز ذو النمط الكلاسيكي، وبلمسة عصرية تتمثل بوضع قطعة القماش المحيطة بالعنق، كما يتميز الفستان بقماشه الناعم وخفيف الوزن، وبتصميم متناسق يمتد من العنق حتى القدمين، ويغطي الذراعين بطريقة رائعة تضيق عند أسوار المعصم.

ويتميز القفطان متوسط الطول بقصة مميزة وبلونه البرونزي الجميل، ما يجعل منه قطعة فريدة. يتميز القفطان بياقة فريدة من نوعها، تضفي جمالاً وإطلالة أنثوية رائعة. يُثبت من الأعلى ويتدفق إلى الأسفل، متدرجاً حتى الكاحل، ما يوفر جمال وأناقة لا حدود لهما. يعد القفطان قطعة مثالية بالنسبة للسيدات من عشاق هذا اللون، ليمثل تحفة تزين خزانة ملابسك. يندرج القفطان ضمن قائمة الملابس المحتشمة بأكمامه الطويلة التي تجسد مفهوم العباية.

أما الفستان الانسيابي بياقته بشكل V فهو مميز بنعومته وأناقته ليكون البديل الأفضل لعشاق اللون الأسود مع تصميم جذاب مؤلف من طبقتين باللون الأزرق الداكن الموزع بشكل متدرج في القسم السفلي، بفتحة رقبة على شكل V، وحواف على طراز الجاكار عالي الجودة، ويتميز بتصميم فضفاض مريح للاستخدام اليومي. كما يأتي الفستان بتصميم من الأزرار الأمامية بنفس اللون الرائع ليحقق قدراً أكبر من المرونة والتنوع، حيث يمكن ارتداؤه كعباءة في نفس الوقت. يتميز بياقة على شكل V، ليكون بمثابة قطعة عصرية متكاملة.

تتمحور براعة التصميم والبساطة في تشكيلة "أندر ستايتد فيناس"، مع التركيز على أنها قطع أساسية في خزانة الملابس، كونها مناسبة لمختلف المناسبات. حيث تنتهج كيفي تصاميماً تواكب صيحات الموضة وتناسب جميع الأذواق وتقدم تشكيلات عريقة تدوم لفترة طويلة وتتميز براحتها وسهولة ارتداؤها وجودتها، لتمنح السيدات إمكانية اختيار هذه القطع وارتداؤها في العديد من المناسبات.



المصدر: sevenmedia