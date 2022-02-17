سيروم دابر أملا يمنح شعرك العناية والجمال

نعلم جميعاً أن الشعر تاج المرأة، وعندما يكون بحالة سيئة، فمن الطبيعي جداً أن ينعكس ذلك على يومها وثقتها بنفسها. يعتقد معظم الناس أن حرارة الصيف والرطوبة وحدهما المسؤولان عن تجعد وهيشان الشعر، لكن هناك أسباب أخرى كثيرة. إن استخدام الأجهزة الحرارية كالتمليس والسيشوار وتقلبات الجو تسبب ذات القدر من الضرر وربما أكثر!

أفضل طريقة لحماية شعرك من أي ضرر خارجي هي استخدام سيروم ذات نوعية ممتازة للشعر، حيث يعطيه العناية الكافية، ويخفف كلاً من إجهاد شعرك وتوترك الشخصي. تضم مجموعة "دابر أملا" على خيارات متنوعة من سيروم الشعر التي تم ابتكارها خصيصاً لعلاج مشاكل الشعر الفردية ومنحه انسيابية وحيوية شبيهة بنتيجة صالونات تصفيف الشعر. كما تساعد تركيباته الغنية على حماية خصلات الشعر ومنحها طبقة مقاومة لتغيرات الطقس والآثار الضارة لمجففات الشعر.

إذا لم تكوني قد أدرجت سيروم "دابر أملا" في روتين عنايتك بشعرك حتى الآن، فاحرصي على القيام بذلك بأقرب وقت لتتمتعي بشعر صحي لامع ومتألق!



المصدر: matrixdubai