تشكيلة أزياء الجينز الربيعية من ماركس وَسبنسر تَليق بِالجَميع

استعدّوا هذا الربيع لإطلالة عمليّة وَأنيقة مع التشكيلة الربيعية من أزياء الجينز التي تضعها ماركس وَسبنسر، العلامة التجارية المنفردة بمستوى عالٍ من الجودة وَالقيمة وَالخدمة، وَالتابعة لِمجموعة الفطيم، بينَ أيديكُم، وَالمناسبة للنساء وَالرجال والأطفال، بِمقاساتِها المثالية وقصّاتِها الأصلية ذات الجودة المَوثوقة.

من بين اختيارات واسعة من أزياء الجينز النسائية والرجالية والولادية المفضلة لدى الجميع، تتّسم التشكيلة الجديدة بالأناقة ومرونة المقاسات والإتقان في التصميم، بالإضافة إلى ذلك، فإنّه يدخلُ في صناعَتِها القطن العضوي وَالمُعاد تدويره، للمزيد من الجودة في الإنتاج.

التشكيلة النسائية

توفر تشكيلة ماركس وَسبنسر النسائية من أزياء الجينز خياراتٍ متنوعة تبحث عنها كلّ سيدة لإطلالةٍ عملية ورائعة هذا الربيع، وَمنها الفساتين متوسطة الطول والقمصان المريحة المطرزة. كذلك تجمع الموديلات دقة التفاصيل بالإطلالة المعاصرة من أجل مظهر أنثوي جذاب وَمختلف في آنٍ معاً، مع الأكمام الطويلة المقبَّبة والياقات وَالجيوب المزركشة والتطريزات الناعمة، وَكلها بِمقاسات تناسِبُ كافة الأحجام وَالأوزان.

التشكيلة الرجالية

تَجمع التشكيلة الرجالية مواصفات عصرية وجذابة فيما يخص المقاسات والجودة، وَتبدو أكثر جاذبية وَعفوية إذا ما تمّ تنسيقُها مع السترات المريحة وَالسترات الجزئية المبطنة. كذلك وَبالإضافة إلى احتفاظ التشكيلة الجديدة بموديلات الجينز المبتكرة مثل Stormwear ™ و360 Flex، فإنّ الجينز المصنوع من القطن العضوي المُعاد تدويره بنسبة 100٪، حاضر بقوة هذا الموسم لِيُضفي طابعاً شبابياً على إطلالة مُحِبّي الطراز الكلاسيكي.

التشكيلة الولادية

صُمِّمَت بِحَماسةٍ لِتناسِبَ حُبَّ الصغار للحركة وَتضمن لَهُم الراحة وَالمرونة القصوى، وَبتفاصيل مُتقَنة مِنها أحزمة الخصر القابلة للتعديل، وتطريزات الفراشات والزهور المُبهِجة. وَبالطبع موديلات مميزة مثل الأوفرول العَمَلي وَالقمصان المزركشة وَالجاكيتات القطنية الجذابة.



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