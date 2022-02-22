المعهد الدولي للأحجار الكريمة يشارك في معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا

أعلن المعهد الدولي للأحجار الكريمة "IGI"، الرائد عالمياً في تصنيف وتحديد جودة الأحجار الكريمة والمجوهرات، اليوم عن مشاركته في النسخة الافتتاحية لمعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا (JGT Dubai)، وهو أول فعالية سنوية بين الشركات.
سيجمع الحدث، الذي يبدأ في 22 فبراير 2022، مجموعة كبيرة من العلامات التجارية الرائدة في مجال المجوهرات، وتجار الأحجار الكريمة، ومصنعي المجوهرات ومقدمي الحلول التقنية والخدمات التكنولوجيا. خلال المعرض المستمر لمدة ثلاثة أيام، سيكشف المعهد الدولي للأحجار الكريمة عن خدمات التصنيف في الموقع للألماس والمجوهرات الجاهزة بالإضافة إلى خدمات المعهد الشاملة.
وفي هذا السياق صرح شوناك شاستري، المدير العام للمعهد الدولي للأحجار الكريمة، الشرق الأوسط، قائلاً:
"يسعدنا أن نكون جزءاً من معرض المجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في دبي. بصفته هيئة عالمية رائدة في التصنيف والفحص، يهدف المعهد الدولي للأحجار الكريمة إلى معالجة الاهتمامات الأساسية بين المشترين والبائعين فيما يتعلق بالتصنيف والتدقيق والفحص - لا سيما بين الماس الطبيعي والمُصنّع في المختبر ".
تعد خدمات التصنيف جوهر صناعة الماس والمجوهرات، وتعمل خدمات التصنيف "في الموقع" على بناء الثقة، وتعزيز التجارة - خاصة في حدث مرموق مثل معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا
تم تنظيم معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا من قبل شركة انفورما ماركتس ومجموعة المعارض الإيطالية بالتعاون مع الشريك الرسمي مركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة دبي للمجوهرات كشريك في الصناعة.
المصدر: ibuz
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