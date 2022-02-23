رد تاغ تطلق حملة ’الابتسامة ٣X‘ لموسم الربيع في البحرين

أطلقت رد تاغ، العلامة الرائدة والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية في المنطقة، حملة الابتسامة الثلاثية ٣ X لموسم الربيع والتي تقدم مجموعة عروض ٍفريدةٍ تضمن رسم الابتسامة على وجوه العملاء. وتهدف الحملة إلى نشر معاني التجدد والأمل والبدايات الجديدة التي يتميز بها موسم الربيع.

وتتضمن حملة الابتسامة الثلاثية ٣ X سحوبات على جوائز بقيمة 15 ألف دينار، وهدايا مجانية عند شراء أزياء ومنتجات منزلية بقيمة 25 دينار بحريني، وقسيمة هدايا بقيمة 5 دينار بحريني عند الشراء بقيمة 30 دينار بحريني أو أكثر. وتستمر الحملة من 20 فبراير حتى 12 مارس 2022، ضمن إطار حملات رد تاغ التي تتمحور بشكل أساسي حول العملاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في رد تاغ: "حقق قطاع الموضة البحريني انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث قدّم الكثير من العروض واستقبل المتسوقين الذين يتخذون قرارات تسوّق ذكية. وأتاحت هذه الأجواء لعلامة رد تاغ الفرصة لرسم الابتسامة على وجوه عملائها في البحرين، وذلك من خلال حملة الابتسامة ٣ X التي تخطت جميع التوقعات".

توفر السحوبات التي تبلغ قيمة جوائزها 15 ألف دينار بحريني فرصة مميزة لـ 1,500 متسوق للفوز ببطاقات السعادة من رد تاغ بقيمة 10 دينار بحريني يمكن استرداد قيمتها من كارفور وجيمينج وطلبات و شرف دي جي ورد تاغ. وستتم عملية السحب الافتراضية في 17 مارس 2022؛ كما سيحصل المتسوقون على أطقم حمام مميزة وقسائم شرائية احتفالية خلال الحملة التي ستنطلق في جميع متاجر العلامة.

وتأتي عروض حملة الابتسامة ٣ X بعد عدة أيام فقط على إطلاق العلامة لتشكيلة ربيع 2022 المستوحاة من مشاعر الإيجابية والتفاؤل المرتبطة بهذا الفصل. وتمثل المجموعة الجديدة التزام العلامة بمواكبة التصاميم المعاصرة المتغيرة. وتهدف التشكيلة الجديدة، إلى جانب الحملة، إلى تلبية احتياجات المتسوقين في البحرين، الذين يتطلعون للحصول على أفضل الخيارات بقصات وألوان متميزة وبأسعار مناسبة.

وبدوره قال: "من المؤكد أن البحرين من الأسواق المهمة لنا، فهي تضمّ شريحةً كبيرة من المهتمين بالموضة والذين يبحثون عن مزيجٍ يجمع بين الصيحات العالمية واللمسات المحلية، وهو ما تشتهر علامة رد تاغ بتوفيره. وتحرص العلامة على نشر السعادة بين عملائها دائماً من خلال حملاتٍ ومبادراتٍ متميزة، مما يجعلها الخيار الأمثل للجميع".

وفي إطار حرصها على منح عملائها تجارب استثنائية، أطلقت رد تاغ مجموعة من المزايا والخدمات مثل خدمة الاستبدال بأي وقت وبأي مكان وخدمة مقاسك المثالي وخدمة خبيرة الأزياء وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل. وتقدم رد تاغ خدمة التسوق عن طريق الواتساب في البحرين، إلى جانب مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة في الشرق الأوسط، وإطلاق برنامج الولاء متعدد المستويات، مكافآت رد تاغ، الذي يضم أكثر من 15 مليون عضو، لضمان تعزيز مكانة رد تاغ الإقليمية في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية. وتكريماً لهذه الجهود، فازت رد تاغ مؤخراً بجائزة ريتيل مي 2021 عن فئة أفضل حملة تسويقية للعام.

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المصدر: yourwordsmiths.com

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