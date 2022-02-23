احتفلي بنفسك في يوم المرأة العالمي مع Blending Rituals من ’ڨاتيكا‘

في شهر مارس لهذا العام، تحتفي "ڨاتيكا" بجوهر الأنوثة والجمال وذلك عبر مجموعتها الرائعة من Blending Rituals التي لا تقدم فوائد المكونات الطبيعية مثل جوز الهند، الأرجان، الصبار، اللوز وغيرهم من الزيوت فحسب، بل تمنح أيضاً كل امرأة الحل لتبدو وتشعر بأفضل حالاتها اليوم... وكل يوم!
مع مجموعة متنوعة من الزيوت النقية 100%، أصبح اليوم بإمكانك سيدتي ابتكار مزيجك الخاص الذي يناسب مشاكل الشعر التي تعانين منها، مما يضمن لك حل مخصص لاحتياجات الشعر الشخصية.
مع Blending Rituals من "ڨاتيكا".. قولي وداعاً للتقصف، التساقط، والجفاف وأهلاً بالشعر القوي الذي يعكس قوة شخصيتك وأنوثتك بآن معاً.
المصدر: matrixdubai
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