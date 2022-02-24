ساعات سامسونج الذكية تشهد ترقيات في الخصائص الصحية والسمات الشخصية

تستمر سامسونج في التزامها بتوفير أفضل تجارب الأجهزة المحمولة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، بالتزامن مع التزامها بتوفير الدعم المستمر للبرامج الخاصة بنماذج الساعات الذكية Galaxy Watch السابقة. وبالتالي أعلنت العلامة عن توفير التحديث One UI 4 لتزويد مستخدمي أجهزة Galaxy بتجربة استخدام أجهزة محمولة عالية الجودة.

ويوفر التحديث البرمجي الجديد ، بدءاً من 15 نوفمبر، لمالكي ساعات Galaxy Watch وGalaxy Watch Active وGalaxy Watch Active2 وGalaxy Watch3 القدرة على الاستمتاع بميزات جديدة ومجموعة من الواجهات الجديدة للساعات لإضفاء الطابع الشخصي على تجربة ساعاتهم الذكية.

تفادي السقوط عند التحرك أو السقوط

تم تصميم ميزة تفادي السقوط عندما يتحرك مرتدي الساعة، وخاصة عند قيامه بأنشطة بدنية سريعة، مثل الجري. ويمنحك التحديث الجديد الذي يأتي مع Galaxy Watch Active2 وGalaxy Watch3، خيار تحديد مستوى أعلى من الحساسية لاكتشاف احتمالية السقوط، مع إمكانية اختيار ميزة اكتشاف احتمالية السقوط عندما تكون واقفاً. وبمجرد اكتشافها أي احتمال للسقوط، سترسل ساعتك إشعار "المساعدة" (SOS) إلى جهات الاتصال المحددة مسبقاً، ما يضمن حصول الشخص على المساعدة التي يحتاج إليها في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على سلامته الشخصية أو سلامة أحبائه الأكثر عرضة للسقوط .

تدرب مع الأصدقاء باستخدام التحدي المحدث للمجموعة

يساعدك تطبيق تحدي المجموعة على ممارسة التمارين مع الأصدقاء بغض النظر عن بُعدك عنهم، ما يعزز مستويات الحماس وقدرات الاتصال عبر ممارسة التمارين مع الآخرين. ويمكنك بفضل التحديث الجديد إضافة أصدقائك أو أفراد عائلتك إلى التحدي، والدخول في منافسة مشتركة لمعرفة الشخص الذي يمكنه تحقيق أفضل نتيجة، إما من خلال ممارسة الرياضة كفريق أو التنافس ضد بعضهم بشكل فردي. ويمكنك التعرف على مرتبتك في المنافسة، أو الاطلاع على أدائك الفريقي، كل ذلك باستخدام الساعة التي ترتديها حول معصمك.

رؤية شمولية أفضل للتعرف على وضعك الصحي

توفر سلسلة ساعات Galaxy مجموعة واسعة من الميزات الصحية المتقدمة، بما في ذلك معدل ضربات القلب وقياس الأكسجين في الدم، وحتى عدد ساعات النوم وإدارة الإجهاد. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال مراقبة ضغط الدم والتخطيط الكهربائي للقلب وتتوفر هذه الميزة حصرياً في ساعات Galaxy Watch Active2 وGalaxy Watch3 وGalaxy Watch4 وجميع الموديلات المستقبلية. وسيتمكن المستخدمين بفضل هذه الميزات من مراقبة أوضاعهم الصحية بدقة، واكتساب رؤى أعمق إزاء أحوال صحتهم العامة من خلال تطبيق سامسونج لمراقبة الصحة Samsung Health Monitor.

ويتوفر هذا التطبيق حالياً في 42 سوق، بما في ذلك أستراليا وأذربيجان وباراغواي وجورجيا، والذي تم تقديمه مؤخراً على Galaxy Watch4 في الأسواق الأربعة الجديدة، وتم توسيعه منذ ذلك الحين ليشمل موديلات Galaxy Watch Active2 وGalaxy Watch3.

واجهة الساعة الأمثل لك

تعد واجهات الساعة من أفضل الطرق المعتمدة لتعديل ساعة Galaxy على نحو يعكس الاسلوب الشخصي للمستخدمين. ويمكن الآن الاستمتاع بعشرة واجهات إضافية للساعة، والتي تم إطلاقها لأول مرة مع Galaxy Watch4. وبدءاً من الأرقام الكبيرة والجريئة والواجهات النشطة للساعة، وحتى الطراز الكلاسيكي البسيط والأنيق، سيتم توفير المزيد من الخيارات للمستخدمين، ما يعني المزيد من الحرية للتعبير عن أنفسهم.

وتم تصميم بعض واجهات الساعة الجديدة على نحو يعزز قدرات المستخدمين على تخصيص خياراتهم. وستتمكن من النقر على واجهة الساعة للاختيار بين ألوان الخلفية أو النصوص المختلفة، بينما يتيح لك وجه الساعة الاختيار بين مجموعة من الحيوانات المتحركة الملونة، مثل القرد أو الأرنب أو الخروف أو القط.



المصدر: mslgroup