مجموعة Apple Cider Collection من OGX تحافظ على صحة الشعر وفروة الرأس وتمنحهما الحيوية والتوازن

يمكن للسيدات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة الاستمتاع بشعر رائع داخل المنزل مع مجموعة OGX clarify & shine + Apple Cider Vinegar المنعشة بعبير الفواكه للحفاظ على الشعر وفروة الرأس، ومنحهما التغذية المطلوبة والصحة والتوازن.
وتعمل المجموعة الجديدة من OGX على حماية فروة الرأس من الجفاف والقشرة التي يمكن أن تنتج عن الحرارة والرطوبة والغبار والضغوط اليومية. ويساعد الشامبو والبلسم بتركيبة خل التفاح، على تنظيف فروة الرأس وإعادة التوازن إليها بالإضافة إلى إزالة الزيوت الزائدة والتراكمات، ما يمنح الشعر مظهراً لامعاً وأنيقاً مع خلو التركيبة من الكبريتات.
كيفية عمل المجموعة الجديدة ومعالجتها للشعر الباهت:
خطوتان للحصول على شعر لامع
1- ظفي شعرك برفق لإزالة الشوائب باستخدام شامبو OGX Clarify & Shine + Apple Cider Vinegar.
2- أضيفي لمسة من اللمعان والنعومة مع بلسم OGX Clarify & Shine + Apple Cider Vinegar.
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وتمتلك OGX مجموعة من المنتجات المناسبة للعناية بجميع أنواع الشعر، وإليكِ بعض النصائح:
- إذا كان شعرك رقيقاً ومتطايراً، جربي شامبو Brazilian Keratin Smooth للحصول على قوة إضافية لشعرك
- إذا كنت ترغبين في إضافة المزيد من اللمعان والحيوية لشعرك، جربي بلسم OGX Argan Oil of Morocco
- إذا كان شعرك يحتاج إلى التغذية، جربي شامبو Coconut Milk
- إذا كنتِ ترغبين في إضافة المزيد من الكثافة لشعرك، استعملي شامبو Biotin & Collagen
المصدر: houseofcomms
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