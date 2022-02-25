علامة Lovisa تطلق تشكيلتها الجديدة لموسم ربيع وصيف 2022

أعلنت علامة Lovisa عن إطلاق تشكيلتها الجديدة من الإكسسوارات لموسم ربيع وصيف 2022 الشهر الجاري ضمن جميع متاجرها في منطقة الشرق الأوسط. وتعكس قطع التشكيلة من الإكسسوارات الفاخرة وزينة الشعر رؤية العلامة في تقديم تصاميم عصرية بأسعار مدروسة تناسب جميع عاشقات الموضة.

وتتألق قطع التشكيلة الأنيقة بألوان الذهبي والفضي وتفاصيل الألماس واللؤلؤ وبلورات الزركونيا اللامعة والزخارف المعدنية. كما تظهر لمسات بوهيمية واضحة في تصاميم الأساور الضخمة والقلائد الجذابة المرصّعة بالأحجار العضوية. وتوفر التشكيلة تصاميماً مميزة من الأقراط والخواتم والقلائد والساعات وإكسسوارات الجسم والشعر المستوحاة من عالم الأزياء بأسعار مدروسة، لتتمكن جميع عاشقات الموضة من التألق بإطلالة عصرية ومنعشة خلال أشهر الصيف القادمة.

وتواكب العلامة توجهات الموضة العالمية من خلال ابتكار تصاميم مستوحاة من عروض الأزياء الراقية وأحدث صيحات أزياء الشارع، لتقدّم هذا الموسم إبداعاتٍ جديدة لا غنى عنها لكل سيدة أنيقة. وتوفر العلامة حوالي 150 تصميماً جديداً كل أسبوع، بما في ذلك قطعاً من تشكيلتي Sterling Silver Jewellery وBody Packs الأكثر رواجاً، لتواصل منهجيتها المتمحورة حول توفير متطلبات المرأة العصرية.

ونجحت علامة Lovisa، بعد إطلاق متجرها الأول في أبريل 2010، في توسيع حضورها ليشمل 15 دولة في مختلف أنحاء العالم.

تتراوح الأسعار بين: 19 - 299 درهم إماراتي



المصدر: atteline