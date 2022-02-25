أجواءٌ صيفية على مدار السنة مع باليم

تجسّد علامة باليم أنقى المشاعر وأروع التجارب، وتُعدّ أحدث علامة للموضة يتمّ إطلاقها في الإمارات العربية المتحدة وفقاً لمبادئ الأناقة والاستدامة والأنوثة.

تتناغم كلّ مجموعة تابعة لعلامة باليم مع أجواء أيّام العطلات، إذ تقدّم العلامة تشكيلةً من الملابس الأساسية العصرية التي تناسب أسلوب الحياة الأنيق لمحبّي السفر والمغامرات، بدءاً من التشمّس على رمال الشاطئ وصولاً إلى الاستمتاع بأمسية صيفية جميلة.

تكتنف مجموعات باليم قطعاً أنيقة ومريحة تلائم شتّى المناسبات والأذواق، بما في ذلك الفساتين وملابس البحر والقفطانات والجامبسوت والشورتات والقطع الأساسية. كما توفّر علامة باليم مروحةً من الأكسسوارات الأنيقة التي ترتقي بأي إطلالة إلى مستوى الإبهار!

تُعتبر الأقمشة التي تستخدمها باليم خير دليل على التزام العلامة بالحفاظ على البيئة، إذ يتم اختيار كل قماش بعناية من حيث مظهره وغناه وتميّزه وتركيبه، مع الحرص على انتقاء أعلى جودة ممكنة بهدف إبراز السمات الجمالية الأنيقة والراقية في كلّ قطعة.

كما تستخدم العلامة أقمشة مكوّنة من الألياف الطبيعية حصراً بما في ذلك القطن العضوي والفسكوز المستدام لتسهيل عملية التحوّل والحدّ من الأثر البيئي. ترتكز العلامة على مفهوم "الموضة المتأنّية" لتجسّد عبر مجموعاتها قطعاً عصية على الزمن تتألّق بها العميلات من كافّة أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تستقي كلُّ مجموعة الوحي من وجهة معينة، فينعكس أسلوب الحياة والألوان والنقشات التي تشتهر بها هذه الوجهة على كلّ تصميم.

تحتضن المجموعة قطعاً عملية ومتعدّدة الاستخدامات يمكن تنسيقها بطرق مختلفة، ما يضمن الاحتفاظ بها مدى الحياة عوضاً عن ارتدائها لموسم واحد فقط. حوّلي إطلالتك النهارية إلى إطلالة مناسبة للسهر، أو بدّلي ملابس البحر بملابس رائعة لتناول البرانش من دون أيّ عناء.

تؤدي الأقمشة والنقشات دوراً بارزاً في تصميم القطع، إذ تتجلّى حكاية مختلفة في كلّ قطعة. وقد استوحيت النقشات من الأنماط التي جمعها مؤسِّسا العلامة أثناء سفرهما حول العالم.

تم تصميم قطع باليم من خلال الاهتمام بأدقّ التفاصيل، بدءاً من الأزرار المصمّمة بحسب المتطلبات الشخصية وصولاً إلى التطريزات الفاخرة التي تزيّن الكتف، لكي تضفي هذه التفاصيل الدقيقة الأناقة والرقي على كلّ إطلالة.

علاوةً على ذلك، أرادت العلامة الارتقاء بالتجربة التي تقدّمها لعميلاتها من خلال التركيز على عملية التغليف أيضاً، إذ تُرش كلّ القطع بعطر باليم الذي تتعالى منه النفحات الاستوائية المميّزة، لتشعر العميلة ما إن تفتح العبوة وكأنّها انتقلت إلى عالمٍ آخر من وحي الخيال.

للاطلاع على المجموعة كاملة، يرجى زيارة الموقع: palem-brand

موقع متجر باليم:

المستودع ٥١، قرية قوشي، القوز، دبي

المصدر: catchcomms