مجموعة شلهوب تقدم العلامة الفرنسية ذات التركيبات النظيفة والصديقة للبيئة لا بوش روج في دول الخليج

بهدف تلبية اهتمام المستهلكين المتزايد بمستحضرات التجميل الطبيعية، استثمرت مجموعة شلهوب، إلى جانب عددٍ من المستثمرين البارزين الآخرين، في ماركة التجميل الفرنسية ذات التركيبات النظيفة "لا بوش روج". وتشهد حركة مستحضرات التجميل الطبيعية والصديقة للبيئة زخماً متزايداً في المنطقة، إذ يتنامى حرص المستهلكين على استخدام مستحضرات العناية بالبشرة ذات التركيبات النظيفة كجزءٍ من نمط حياة صحي شامل.

ومنذ تأسيسها في العام 2017، سعت ماركة "لا بوش روج"، وتعني "الشفاه الحمراء" باللغة الفرنسية، إلى تطوير منتجات فاخرة تزيّن حياة المستهلكين بلمسة من الجمال وتحافظ في الوقت نفسه على كوكب الأرض للأجيال القادمة. وتهدف العلامة إلى إعادة تصوّر مفاهيم الاستهلاك والإنتاج وإعادة التوزيع بهدف ترك أثرٍ إيجابي في كل مراحل عملياتها. وينعكس سعي "لا بوش روج" لإنتاج مستحضرات تجميل طبيعية في المختبر الخاص بالعلامة، حيث تطوّر تركيبات فريدة حاصلة على براءة اختراع تشكّل المكونات النشطة 60% منها على الأقل، وتصل هذه النسبة إلى 91% لمجموعة أحمر الشفاه. كما ارتقت العلامة بالجانب المتعلق بالتعبئة؛ حيث تتميز العبوات بالأناقة والالتزام تجاه البيئة كونها مُصنّعة من مواد جلدية ومصممة بطريقة صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التعبئة.

من جهته، قال نيكولا جيرلييه، الرئيس والمؤسس المشارك لماركة التجميل لا بوش روج: "يُسعدنا هذا التعاون مع مجموعة شلهوب كونه يُجسد منعطفاً جديداً وهاماً في استراتيجيتنا الرامية إلى التوسّع في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق طموح واحد ألا وهو: ترسيخ الرغبة بالحصول على نموذج جديد وفاخر للجمال، نموذج يجمع بين تحقيق النتيجة المرجوة والحفاظ على الاستدامة دون المساس بأي منهما. من واجب جيلنا ردم هذه الفجوة وإلهام الآخرين لإحداث الفرق".

وفي هذا الإطار، قالت شارميلا مورات، الرئيسة التنفيذية للاستثمار في مجموعة شلهوب: "إنّ استثمارنا في "لا بوش روج" هو مثال رائع على النهج الاستراتيجي الذي تتبعه مجموعة شلهوب في مجال الاستثمار في الشركات والاستحواذ عليها، إذ نسعى دائماً إلى الاستثمار في شركات يمكنها الاستفادة من منظومة شلهوب لتحقيق القيمة بشكلٍ أسرع، وتعطينا في الوقت نفسه فرصة للتعلم والتعرف على الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع."

من جهته، قال نبيل شلهوب، نائب رئيس قسم مستحضرات التجميل في مجموعة شلهوب: "نحن فخورون بتقديم "لا بوش روج" إلى المنطقة، كونها أول ماركة تجميل فرنسية ذات تركيبات نظيفة وصديقة للبيئة لنكون السبّاقين في اختراق هذا القطاع الحيوي. إنّ انضمام "لا بوش روج" إلى مجموعتنا، التي تضم ما يزيد على 84 ماركة لمستحضرات التجميل، يساهم في تنويع عروضنا وخدماتنا،، لنمنح عملائنا لحظات رائعة تبقى معهم مدى الحياة."

تتوفر منتجات "لا بوش روج" حالياً في وجهة التسوق "ميوز" في الرياض في المملكة العربية السعودية وفي متجر "هارفي نيكولز" في مول الإمارات بدبي. وتنوي مجموعة شلهوب استكمال طرح الماركة في جميع أنحاء الشرق الأوسط بحلول أوائل العام المقبل.

بحلول العام 2023، ستكون "لا بوش روج" متاحة في عدة مواقع في المنطقة، بما في ذلك متجر "تريانو" في ياس مول في أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة، ومتجر "وجوه" في نجود سنتر في جدة، ومتجر "بلومينغديلز" في دبي مول بالإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومتجري "هارفي نيكولز" و"جاليري لا فايتت" في قطر.



المصدر: definitionagency