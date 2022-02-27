إكسبو الشارقة يشهد انطلاق فعاليات معرض ’التسوق الكبير‘

تنطلق يوم الأربعاء المقبل في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الرابعة من معرض "التسوق الكبير"، الذي تنظمه شركة ليز إيفنت على مدار خمسة أيام، وسط مشاركة واسعة من كبرى الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة، وحضور كبير لأبرز العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال الأزياء والعطور بالإضافة إلى بيوت التجميل وأهم دور تصميم الأزياء والموضة والإكسسوارات.

ويستعد المعرض لتقديم تجربة تسوق متميزة لسكان إمارة الشارقة وزوارها، تتضمن عروض كبيرة وتخفيضات جاذبة على العديد من المنتجات بدءاً من الأزياء، وحقائب اليد والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل، والسلع الاستهلاكية، والأجهزة المنزلية والكهربائية والتي ستقدمها نخبة من أشهر العلامات التجارية العالمية ومن أهمها، ناين ويست، وسبلاش، وأل سي وايكيكي، وسكيتشرز، وكيه سويس، وأمبرو، وليفيس، وبراند بازار، وكلاركس، وهوم ستايل، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية.

فعاليات تجارية متميزة

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن استضافة معرض "التسوق الكبير" والذي يندرج ضمن سلسلة الأحداث والفعاليات التجارية التي يحرص المركز على تنظيمها واستضافتها على مدار العام، يأتي في إطار سعي إكسبو الشارقة على المساهمة في ترسيخ مكانة الشارقة التجارية باعتبارها وجهة تسوق وسياحة، وتعزيز نمو تجارة التجزئة، إذ تعد هذه المعارض المتخصصة فرص مهمة للشركات العارضة لتعزيز تواصلها مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، وتنشيط حركة مبيعاتها، إلى جانب دورها في تلبية متطلبات سكان إمارة الشارقة وزوارها، داعياً كافة أفراد المجتمع إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص المميزة التي يتيحها، والمنتجات المتنوعة التي سيقدمها، كونه يمثل منصة تجارية مثالية ومكاناً آمناً ومناسباً للتسوق.

نجاحات متواصلة

من جانبه قال جاكوب فارغيز الرئيس التنفيذي لشركة ليز إيفنت: إن النجاحات التي حققها معرض "التسوق الكبير" خلال دوراته السابقة سواء على صعيد تعزيز نسبة مبيعات الجهات المشاركة، أو على صعيد تمكنه من استقطاب عدد كبير من الزوار، دفعنا لتعزيز التعاون مع إكسبو الشارقة لمواصلة تنظيم هذا الحدث مع الحرص على تطوير فعالياته وهذا ما تتميز به النسخة الرابعة إذ يشهد هذا العام تنوع وشمولية المنتجات التي سيقدمها، ولا سيما في ظل المشاركة الواسعة من كبار تجار التجزئة وأبرز العلامات التجارية المتخصصة في عالم الموضة، والإكسسوارات، والإلكترونيات، متوجهاً بالشكر إلى مركز إكسبو الشارقة على جهودهم في استضافة المعرض سنوياً، وحرصهم على تطبيق أقصى التدابير الاحترازية حفاظاً على سلامة الزوار والعارضين.

وسيفتح المعرض الذي يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساء، كما يتوافر مساحات كبيرة لمواقف السيارات سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له مجاناً للزوار.

المصدر: misbar