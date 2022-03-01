تكنولوجية جديدة في عالم العناية بالبشرة تشق طريقها نحو الشرق الأوسط

استعدوا لاستقبال عصر جديد من الجمال، وذلك بمجرد وصول قناع "CellReturn LED Platinum" إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث يرجع الفضل لذلك إلى رائدة الأعمال وخبيرة التكنولوجيا التجميلية "ليلي إيرل".

فبمجرد ارتداء هذا القناع المذهل ذو الجودة المثالية ستعيشون تجربة مستقبلية استثنائية لم يكن لها مثيل من قبل في دبي. تم اختراع هذا القناع من قِبل علماء وأطباء الجلد في كوريا الجنوبية، ويتم استخدام تقنيتين جديدتين استثنائيتين من وكالة ناسا لتسخير قوة طيف الضوء للحصول على بشرة رائعة.

يُقال أن "الحاجة أم الاختراع" ولكن البحث وراء الاختراع هو ما أدي إلى وصول هذا الجهاز العصري المستقبلي إلى عالمنا العربي، فالبداية كانت عندما عانت "ليلي إيرل" من آثار الصداع النصفي المزمن بسبب بشرتها، فتوغلت في رحلة البحث والتدقيق عن تأثير ضوء الليد والأشعة تحت الحمراء (IR) للمساعدة في السيطرة على حالتها المرضية. قادها البحث إلى اكتشاف "CellReturn" وهي الشركة المصنعة لقناع علاج البشرة الرائد القابل للارتداء في كوريا، والذي يجمع بين الضوء الموجي الأحمر (RWL) والضوء الموجي الأزرق (BWL) مع تقنية الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) لتقديم اختراق للجلد أعمق 12 مرة من الأجهزة المماثلة.

صرحت ليلي إيرل قائلةً: "أثناء بحثي عن علاج لمرض الصداع النصفي المزمن، توصلت إلى ما يثبت فاعلية تأثير خصائص الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) وقدرتها المضادة للالتهابات والتئام الجروح وتخفيف الآلام، بالإضافة إلى حقيقة أن بشرتي كانت تفتقد حقاً للعناية أثناء فترة الحجر المنزلي، فبدى لي أن قرار شراء قناع CellReturn LED Platinum أمراً رائعاً وبديهياً ولا يحتاج إلى التفكير مرتين." وأضافت، "لقد قرأت بعض التقارير المنتشرة عنه، وعلى الرغم من أنه غالي الثمن نوعاً ما، لكنني بعملية حسابية بسيطة أدركت أنه مقارنةً بما سأوفره على علاجات الوجه الطبية من خلال إجراء جلسات في المنزل، فإنه يجعل الأمر مُجدياً للغاية".

من الواضح أنه وبلا شك يستحق الاستثمار، حيث أن ليلي إيرل هي الآن مؤسسة CellReturn في المملكة المتحدة وتقود فريق التوزيع ليقدم أحدث نسخة من الجيل الرابع لقناع CellReturn LED Platinum من كوريا الجنوبية إلى سوق المملكة المتحدة والشرق الأوسط.

قالت ليلي إيرل: "أنا في منتهي الحماس، ولا أطيق الانتظار للعمل مع فريق CellReturn العالمي لإحضار تلك التكنولوجيا الرائعة إلى المملكة المتحدة".

وأكملت: "إن أول مرة صادفت فيها عالم قناعات الوجه بتقنية الليد تلك، كان أثناء بحثي عن تأثير ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) وخصائصها المضادة للالتهابات لمساعدتي على السيطرة على حالة الصداع النصفي المزمن التي أعاني منها. فكانCellReturn اكتشافاً مثيراً جداً، حيث كانت حالتي المرضية تؤثر أيضاً على نضارة بشرتي ومظهرها، مما يجعلها تبدو شاحبة ومتعبة معظم الوقت. وهنا أتت المفاجأة، ففي غضون أيام قليلة من الاستخدام، أعاد قناع CellReturn LED Platinum الحيوية لوجهي، وبدا أكثر إشراقاً ونضارةً بدون أي مجهود أو الحاجة لأية تدخلات جراحية على الإطلاق."

واستفاضت في حديثها: "على عكس قِناعات الوجه الليد الأخرى، تستخدم CellReturn تقنية ليد وأشعة تحت حمراء قريبة (NIR) شديدة التأثير، ولكنها لطيفة وآمنة في نفس الوقت، وذلك تحت إشراف وكالة ناسا. كلما توغلت في البحث، كلما أدركت أن لا شيء يُقارن بسرعة وفاعلية قناع CellReturn LED Platinum في السوق. فالأشعة الناتجة من هذا القناع يمكنها اختراق الجلد أعمق بـ 12 مرة من ضوء الليد منفرداً، مما يجعله أقوى قناع متاح حتى يومنا هذا والأكثر أماناً بالطبع."

وأردفت: "نشأتي في كنف والدتي خبيرة التجميل "ليز إيرل" جعلتني أُدرك قيمة الاهتمام والعناية ببشرتي، فقد أصبح هذا الأمر جزءاً من حمضي النووي، وقد تعلمت أن يكون لدي نوع من الشك الصحي عندما يتعلق الأمر بالادعاءات الغريبة، وأن أُعطي أهمية للبحث العلمي القائم على الأدلة. كما أن خلفيتي السابقة في العمل في مجال التكنولوجيا علمني أيضاً مدى فعالية وفائدة التقنيات الحديثة، عند استخدامها بالطريقة الصحيحة بالطبع. وهذه هي الصفقة الرابحة الحقيقية."

وأضافت ليلي قائلة، "أنا حقاً منبهرة بالطريقة التي تعمل بها هذه التكنولوجيا المزدوجة الفريدة، لدرجة أنني قررت أن أتعاون مع مجموعة CellReturn الموهوبة من الأطباء وأطباء الجلد ذوي الكفاءة القائمين في كوريا الجنوبية، لتقديم هذا المنتج الرائع والآمن والفعال على البشرة إلى المملكة المتحدة. أعتقد أنه يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً وإيجابياً في صحة بشرتنا، حيث يساعد في العديد من حالات الالتهاب ومشاكل الجلد إلى إبطاء علامات تقدم العمر. أتمنى أن تحبوه كثيراً مثلما أحببته!"

مع زيادة الطلب على علاجات التجميل في المنزل (حيث أشارت تقارير غوغل عن تضاعف عمليات البحث عن علاجات التجميل التي يمكن للأشخاص أن يقوموا بإجرائها بأنفسهم في المنزل إلى أربع مرات بين مارس وأبريل 2020)، توفر تقنية ليد LED الحاصلة على براءة اختراع من CellReturn نوعاً من بروتوكولات العناية بالبشرة عالية المستوى المماثلة للعيادات المتخصصة والصالونات، ولكن مع سهولة وأمان وأريحية العلاج في المنزل.

تقنية ليد LED

بفضل حوالي 1026 إضاءة ليد LED، يعد CellReturn LED Platinum أقوىقناع بتقنية إضاءات الليد للعناية بالبشرة متوفر عالمياً.

يعمل القناع باستخدام 342 ضوءاً للأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) مع 342 ضوء موجي أزق (BWL) و342 ضوء موجي أحمر (RWL). تخترق الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) المستمدة من وكالة ناسا الجلد 12 مرة أعمق من الأجهزة المنافسة مما يجعل قناع CellReturn LED Platinum أقوى قناع ليد متوفر في السوق العالمية.

تجربة قناع CellReturn

قناع الوجه العصري والأنيق متوفر بلونين: اللون الأبيض مع اللون الذهبي واللون الأسود مع اللون الذهبي، هو الأفضل لعلاج مشاكل البشرة بما فيها من حب الشباب، وتراخي الجلد والمسام الواسعة والخطوط والتجاعيد والندبات والتصبغات واحمرار الجلد. وذلك بدون الحاجة لأى تجهيزات خاصة: عليكي فقط القيام بتنظيف بشرتك، ووضع قطرة صغيرة من أمبول CellReturn لحمض الهيالورونيك المعالج الذي يساعد على تعزيز تجديد نشاط مصابيح الليد LED، ثم استقطع 20 دقيقة من وقتك للاستمتاع بالمزايا التجميلية المقدمة من تقنية CellReturn LED.

واستكمالاً لجلسة تدليل بشرتك، بعد الانتهاء ينصح باستخدام مرطبك المعتاد أو ماسك ورقي مرطب متبوعاً بكريم حماية من الشمس لحماية البشرة أثناء النهار.

يأتي قناع CellReturn LED Platinum بفتحات اختيارية للعين وللفم، فمثلاً إذا كنت ترغب في استخدام جهازك الرقمي، أو مشاهدة بعض الأفلام أو حتى المشي أو الاستمرار في العمل أو القراءة في السرير في نهاية اليوم، ستتمكن من أن ترى بوضوح أثناء ارتداء القناع. ويمكنك أيضاً ارتداء سماعات الأذن مع القناع والاستماع إلى قائمة موسيقى CellReturn المُنسقة خصيصاً.

ولمزيد من الرفاهية، فقناع CellReturn LED Platinum مزوداً بإغلاق تلقائي. فإذا غالبك النُعاس، يمكنك التأكّد من أن جلستك ستستمر فقط للمدة المبرمجة مسبقاً.

يمكن للمستخدمين إبقاء عيونهم مفتوحة أو مغلقة أثناء جلسات العلاج حسب الرغبة، ويأتي مع الجهاز واقيات سيليكون للعين لأولئك الذين يرغبون في ارتدائها.

طرق التشغيل

قناع CellReturn LED Platinum يقدم لك 4 أوضاع مبرمجة مسبقاً لمعالجة مشاكل البشرة المختلفة، وبذلك يوفر جلسة مُفصلة للعناية بالبشرة.

ينصح باستخدام القناع لمدة أقصاها 20 دقيقة يومياً للحصول على النتائج المثالية.

الوضع الأحمر (20 دقيقة): يجمع هذا الوضع بين ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) مع الضوء الموجي الأحمر (RWL) ليعمل على تفتيح البشرة وتنشيطها وتحسين كثافة البشرة وترطيبها ومرونتها بالإضافة إلى تقليل ظهور المسام الواسعة.

الوضع الأزرق (20 دقيقة): في هذا الوضع يتم استخدام الضوء الموجي الأزرق (BWL) لعلاج حب الشباب والعيوب، والقضاء على البكتيريا المسببة لحب الشباب والسيطرة على إفراز الدهون.

الوضع الوردي (20 دقيقة): في هذا الوضع يتم استخدام كلاً من الضوء الموجي الأحمر (RWL) والضوء الموجي الأزرق (BWL) للمساعدة على تقليل الالتهابات وتهدئة البشرة.

الوضع السريع (9 دقائق): يمكنك تشغيل هذا الوضع إذا كان وقتك محدود أو إذا كنت على عُجالة، حيث يتم تشغيل الوضع الأحمر لمدة 7 دقائق، والوضع الأزرق لمدة دقيقة واحدة والوضع الوردي لمدة دقيقة واحدة، وذلك بشكل علاجي مكثف وفعّال.

مزايا قناع CellReturn LED Platinum

تم تصميم قناع CellReturn LED Platinum لتغطية الرقبة، وهي ذلك الجزء من الجسم الذي ما يتم تجاهله عادةً عندما يتعلق الأمر بعلاجات التجميل، رغم أنها منطقة مُعرضة بشكل خاص لتراخي الجلد وتكشف عن تقدم العمر. تم إثبات فوائد العلاج بإضاءات الليد LED التي تحفز الخلايا الليفية المنتجة للكولاجين في منطقة الرقبة في دراسة نُشرت في مجلة طب الجلد التجميلي*والتي أظهرت تحسناً بنسبة 85٪ عند استخدامها مع أمبولة من حمض الهيالورونيك.

التفاصيل

قناع CellReturn LED Platinum خفيف الوزن وسهل التنظيف، وذلك باستخدام مناديل مبللة مضادة للبكتيريا من الداخل وقطعة من القماش لتنظيف الزجاج من الخارج.

يعمل الجهاز مع تطبيق متوافق مع أندرويد وأبل للمساعدة في توجيه المستخدمين، ولكنه يعمل أيضاً بشكل مستقل عن التطبيق.

يتوفر قناع CellReturn LED Platinum باللون الأسود مع اللون الذهبي واللون الأبيض مع اللون الذهبي بسعر 8490 جنيهاً إسترلينياً، ويمكنكم اقتناؤه من خلال الموقع الإلكتروني https://cellreturn.ae.

يشتمل على حامل شحن لاسلكي وشاحن وغطاء إضافي مفتوح للوجه مع فتحات للعين والفم ومناشف تنظيف وواقيات.



المصدر: bacchus