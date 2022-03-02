سفيرا تقدم مجموعة أزياء ربيع وصيف 2022

تستقبل سفيرا، العلامة الإسبانية الرائدة في مجال الأزياء، موسم ربيع / صيف 2022 بمجموعة أزياء مستوحاة من شتّى أنحاء العالم. تسلّط المجموعة الجديدة المثالية للمرأة العصرية، الضوء على الأنوثة المواكبة للصيحات بلمسة تجمع بين الأنماط الجريئة والألوان الفاتحة. تقدم سفيرا مجموعة متنوعة من الملابس الأنيقة في متجرها الأول الواقع في مردف سيتي سنتر.

تفتتح المجموعة الأنيقة الموسم الجديد مع قطع ربيعية وصيفية تخطف الأبصار. وتتميّز الأزياء الجديدة في الجمع بين الملمس والأقمشة والألوان الجريئة، فقد تم اختيار المواد والألوان التي تبعث على الشعور بالأماكن الغريبة والبعيدة بما يتناغم مع الإطلالات الجمالية للقرن العشرين. وذلك ما جعل الأزياء تظهر كمجموعة انتقائية وجريئة وأنيقة تعكس مختلف الثقافات وتجسّد الولادة الجديدة للمرأة العالمية التي تشيد بها سفيرا هذا الموسم.

تطغى على المجموعة ألوان الباستيل التي تميّز الملابس الأنثوية وتستحضر حقبة الستينيات مع أقمشة التويد والشيفون شبه الشفاف والساتان والدانتيل التي تجتمع في مجموعة واحدة ترسم بأكملها الخطوط العريضة لإطلالة حيوية.

تواصل الأزياء رحلتها إلى منتصف القرن، حيث يدخل الأبيض الناصع على التصاميم المرحة التي تحمل مطبوعات مزخرفة تبشّر بصيف حالم. في الوقت نفسه، تشتمل المجموعة على ملابس صيفية تحاكي أحلام ألف ليلة وليلة من خلال الجواهر ذات الألوان الصارخة؛ كأحجار اللازورد الأزرق وألوان البرتقالي اللامع والعنبري والبني الكستنائي التي تصطحب المرء إلى مدن بومباي أو الرياض أو الدوحة.

بدورها تكشف البدلات القطنية الفضفاضة التي تتميز بالملمس الخشن باللون البيج والألوان الترابية عن الارتباط الوثيق بالطبيعة وتعود بنا إلى أجواء السافانا الأفريقية حيث يهيمن طابع الغابة. كذلك، يتجلّى طابع الغابة هذا في المطبوعات الحيوانية والعرقية التي تعطي إيماءة خفية غير متوقعة لحركة الفن البصري التي قادها آندي وارهول في الستينيات.

تعود القطع الصيفية إلى الماضي لتعكس المستقبل العصري، مع تفاصيل وتناقضات دقيقة تمتزج معاً لخلق مجموعة أيقونية ساحرة.

يقع متجر سفيرا في مول مردف سيتي سنتر ويقدم إكسسوارات تبداً أسعارها من 49 درهماً إماراتياً وفساتين وتنانير وقمصان وسراويل تصل أسعارها إلى 299 درهماً إماراتياً.



المصدر: qcomms