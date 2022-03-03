تانيشك تطرح تشكيلة مجوهرات خاصة بيوم المرأة

احتفالاً بالمرأة في يومها، ولأن هذا اليوم مناسبة رائعة لتكريم السيدات من كافة الفئات واللواتي يضفين البهجة في كل مكان، طرحت تانيشك، علامة المجوهرات الرائدة، تشكيلة "كلر مي جوي" من الماس والأحجار الكريمة الطبيعية، المستوحاة من نساء العالم والتي تحتفي بالجمال الداخلي والهوية المتفردة للمرأة، كما تجسد تعبيرها عن ذاتها المرحة وشخصيتها الأنيقة.

وقالت بيت شتاينفيلد، رئيسة قسم الموضة والتصميم، شركة تانيشك العالمية: "تم تصميم هذه المجموعة بصورة فنية خالصة للتعبير عن حيوية المرأة، وهي عبارة عن مجموعة متنوعة تعبر عن روح المغامرة وغنية بالأحجار الكريمة من الياقوت، والزمرد، والتنزانيت، والتوباز، والجمشت، والياقوت الأحمر. إن كل قطعة عبارة عن قصيدة ملونة، تحمل ألوان قوس قزح في تصاميم حديثة لمجوهرات معاصرة وراقية وذات سحر خاص، وتعكس الشخصية الجريئة للسيدة المقبلة على الحياة والمحبة للمغامرات المشوقة."

وتم تصميم كل قطعة في التشكيلة مع عناية خاصة بأدق التفاصيل، ولمسات نهائية في غاية النعومة لراحة غير مسبوقة عند التزين بها. وتأتي تشكيلة "جالي" على شكل شبكة تتيح مرور الضوء من خلالها بصورة تلفت الأنظار، بما يبرز جمال الأحجار الكريمة بشكل طبيعي بفضل طريقة التصميم الفريدة التي تضفي مزيداً من الألق على الحفلات الموسمية والمناسبات الخاصة.

وأكدت فاندانا بهالا، رئيسة التسويق، قسم الأعمال الدولية، شركة تيتان المحدودة: "تهتم المرأة في دولة الإمارات بمتابعة أحدث خطوط الموضة وحب المغامرة، وتتصف بشخصية جريئة متفردة وتهوى ارتداء إكسسوارات تنسجم مع طبيعتها المفعمة بالحيوية، ولا شك أن "كلر مي جوي" هي المجوهرات المثالية لهذا النوع من النساء اللواتي يملكن خيالاً خصباً، ويشاهدن الجمال في كل مناحي الحياة، ويجدن متعة كبيرة في أسلوب الحياة النابض بالحياة. نأمل أن تقدم أحدث تشكيلة من مجوهراتنا تجربة مبهجة للسيدات كما هو الحال دائماً مع مجوهرات تانيشك الفريدة الزاخرة بالكثير من الفرح والسعادة."

تتوفر تشكيلة "كلر مي جوي" حالياً في منافذ بيع تانيشك في مينا بازار، ولولو هايبر ماركت البرشاء، وفي متجر تانيشك الذي يوجد في لا ميزون دو لوكس في دبي مول.



المصدر: theguildpr