علامة Juana Skin لمستحضرات العناية بالبشرة تطلق أولى مجموعاتها في الإمارات

أعلنت Juana Skin، علامة مستحضرات التجميل الفاخرة والنقية التي تستخدم مكون الكانابيديول الطبيعي والنشط، عن إطلاق أولى مجموعاتها من مستحضرات العناية بالبشرة النباتية والخالية من المواد السامة وغير المجربة على الحيوانات والمميزة بفوائدها العلاجية والملطفة التي تهدف من خلالها إلى الارتقاء بقطاع العناية بالبشرة إلى مستوياتٍ جديدة كلياً.

وتنتج العلامة الفريدة، التي تم تأسيسها في أكتوبر 2021، مستحضراتٍ مبتكرة وغنية بالعناصر المفيدة للبشرة، بما ينسجم مع المعايير البيئية السليمة.

ويعد الكانابيديول أحد المكونات الفعالة جداً في مجال العناية بالبشرة، بفضل فوائده المضادة للأكسدة والالتهابات. وأطلقت علامة مستحضرات التجميل، الصديقة للبيئة والتي تلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية، مجموعةً مؤلفة من سبعة منتجات فاخرة للعناية للبشرة، وهي كريم نهاري لتفتيح البشرة وكريم ليلي يوفر تغذية عميقة للبشرة وزيت الوجه وجل لتبريد البشرة ومستحضر للتنظيف العميق للبشرة، بالإضافة إلى زبدة الجسم لنعومة مخملية ومقشّر لبشرة الوجه.

ويعد الكانابيديول، على عكس مركب رباعي هيدرو كانابينول الذي يحمل تأثيراً مخدراً للجسم، مكوناً طبيعياً آمناً ومرخصاً في المنطقة، حيث ينتج جسم الإنسان حاجته الخاصة من مركبات الكانابينويد، المعروفة بنظام الكانابينويد الداخلي، المسؤولة عن تنظيم العمليات في جسم الإنسان وضمان توازنها. كما أثبت الفحص السريري أن استخدام الكانابيديول له تأثير إيجابي على الصحة النفسية والجسدية، فهو من أكثر المكونات فعالية في مستحضرات العناية بالبشرة، بفضل خواصه المضادة للأكسدة والالتهابات، فضلاً عن خواصه المذهلة في علاج حب الشباب والأكزيما وحالات القلق والأرق وتسكين الألم.

وتأسست علامة Juana Skin على يد جوانا مارتيني وابنها يان مجوز المقيمين في الإمارات، بهدف إحداث تغيير جذري في الطريقة التي يستخدم فيها الأشخاص مركب الكانابيديول، بدءاً من استيراده وطرق اختباره وصولاً إلى أساليب تركيبه وتعبئته.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال يان مجوز، المؤسس المشارك لعلامة Juana Skin: "أمضيت حوالي عامين في إجراء البحوث وزيارة المختبرات في أوروبا لاختبار منتجنا سريرياً، فمن المعروف أن للكانابيديول تأثير مهدئ وملطف، ويتميز بصفته أحد مكونات العناية بالبشرة الغنية بالفوائد العلاجية بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب. كما يعتبر الكانابيديول مكوناً فريداً من حيث قدرته على معالجة مشاكل البشرة الشائعة، مثل الأكزيما والصدفية وجفاف البشرة، بفعالية عالية".

وبدورها قالت جوانا مارتيني، المؤسسة المشاركة لعلامة Juana Skin: "أمضيتُ طفولتي في سوريا بين حقول أشجار الزيتون التي تملكها عائلتي، مما زاد من ارتباطي بالأرض والطبيعة. وأدركتُ أن الخواص العلاجية المذهلة للمكونات الطبيعية لا يمكن الاستفادة منها إلا بالحفاظ على البيئة قدر الإمكان، لذلك، حرصنا على ابتكار منتجات تجميل طبيعية وآمنة وفعّالة".

وتستخدم علامة Juana Skin المكوّنات الطبيعية الفعالة بشكلٍ أساسي، حيث تعمل على تطويرها لتساعد على تخفيف العوامل المسببة لإجهاد البشرة. وتقدم العلامة منتجاتها للأشخاص المهتمين بمجال الصحة والعافية، ممن ينشدون استخدام مستحضرات آمنة ونقية للعناية بالبشرة والحصول على علاجات فعّالة وموثوقة ونظيفة لتجديد شباب البشرة والحفاظ على توازنها وعلاج مشاكلها، مثل الأكزيما وحبّ الشباب، بطريقةٍ طبيعية. وترسم العلامة ملامح جديدة لمستحضرات التجميل الفاخرة والصديقة للبيئة، حيث تركّز على استخدام المكونات المستوردة بعناية فائقة لضمان سلامة العملاء دون القلق من أي عوامل مؤذية.



المصدر: ryadhkaddourconsultancy