’روك بارتي‘ احتفالية لكريستيز بروائع الأحجار الكريمة

تعاونت كريستيز مع شركة A2Z في إطار شراكة بينهما لإقامة معرض "روك بارتي" لروائع المجوهرات والأحجار الكريمة، في كريستيز دبي بين 7 و13 مارس الجاري.

ويضمّ المعرض مجموعة منتقاة من نحو 200 قطعة مجوهرات فريدة أبدعها مصممون معاصرين معروفون مثل "جار" و"باغات" و"همرلي" ومواهب شابة من جميع أنحاء العالم مثل "سابا" و"نيكوس كوليس" و"فرناندو خورخي" و"مشاندي" وغيرها من الأسماء، بجانب قطع من بيوت مجوهرات مرموقة مثل كارتييه وبولغري وغراف وهاري وينستون.

ويمثل المعرض دعوة لاستكشاف مختلف سُبل التعبير عن الذات في عصر يشهد تغيّرات متسارعة، وإلقاء نظرة على مشهد اقتناء المجوهرات وارتدائها في الوقت الحاضر من مناظير مختلفة. وتُحدث الشراكة المتسمة بالحرفية المتطورة والإبداع الراقي بين كريستيز وA27، ثورة في تداخل عوالم الحداثة والتقاليد في تصميم المجوهرات، ما يتيح الفرصة لاكتشاف إبداعات مذهلة وربما امتلاكها.

وسوف يكون المعرض مليئاً بكنوز ساحرة، أبرزها عقد من اللؤلؤ الطبيعي والزمرد الكولومبي والألماس من "جار"، يضمّ ماسة تاريخية صفراء زاهية الألوان زنتها 114.63 قيراط، تُعدّ حالياً أكبر ماسة بشهادة اعتماد قُطعت قديماً بقطع الوسادة في العالم.

وبهذه المناسبة، أعرب جوليان بروني مدير إدارة أول، رئيس قطاع المجوهرات الخاصة العالمي لدى كريستيز، عن سعادته بالشراكة مع A2Z وتقديم معرض استثنائي للصفقات الخاصة يتزامن مع معرض "آرت دبي"، الذي وصفه بملتقى عوالم الفن والرفاهية في المدينة. وقال: "من المنتظر أن تجتذب نفائس الأحجار الكريمة والتصاميم المعاصرة الكثير من الاهتمام، ويسعدنا أن نتيح الفرصة أمام جميع محبي المجوهرات وهواة اقتنائها للعثور على ما يبحثون عنه وأكثر، من خلال حرصنا على تقديم تشكيلة متنوعة من القطع ضمن نطاق سعري عريض".

من جهته، أعرب عبدالرحمن الزياني مؤسس A2Z، عن شعوره بالحماس إزاء التعاون مع كريستيز في تقديم "مجموعة مجوهرات رائعة" إلى عشاق الأحجار الكريمة في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن إقامة المعرض بالتزامن مع "آرت دبي" يتيح "مزيداً من الفرص أمام هواة اقتناء روائع الفنون والتصميم من أنحاء المنطقة، ونحن توّاقون لعرض مجموعتنا المذهلة من الحُليّ والأحجار الكريمة".

تشكيلة من أشهر بيوت المجوهرات

يُنتظر أن يعرض "روك بارتي" مجموعة نفيسة من المجوهرات والأحجار الكريمة، منها التاريخية ومنها حديثة التصميم، فيما يحمل العديد من القطع تواقيع بيوت مجوهرات راقية شهيرة.

من عالم المصممين المعاصرين

ومن المقرّر أن يعرض ويكرم المعرض أيضاً مصممين شبّاناً معروفين جاءوا من جميع أنحاء العالم.

سابا

يلعب أليساندرو ساباتيني، المولود في إيطاليا، على أوتار الحجم والألوان الزاهية في إبداعاته من الأحجار الكريمة المتسمة بالجرأة والخفّة، والتي يمكن للمرأة الاستمتاع بارتدائها كل يوم.

ويتكون هذا الخاتم من حجر سافير كابوشون وردي يزن 3.49 قيراط، محاط بأحجار صغيرة من السافير الوردي وماسات عديمة اللون.

نيكوس كوليس

يمزج المصمم اليوناني المقيم في أثينا نيكوس كوليس بين فن الآرت ديكو والإلهام المعاصر، مُبتكراً قطعاً أصيلة رائعة عند الارتداء.

فرناندو خورخي

يتسم المصمّم البرازيلي فرناندو خورخي بشغفه بالديكور والرسم، وقد نحت بشغفه هذا قطع مجوهرات بدقة وإبداع.

يقيم خورخي بين لندن وساو باولو، ويجد تعايشاً ثقافياً يؤثر في تصميماته بطريقة فريدة.

يتألف هذا السوار الرائع من أكثر من 60 ماسة حباتها مقطوعة بشكل كمثرى، وتزن 28.73 قيراط.

المصدر: wallispr