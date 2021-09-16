انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. إنفصال هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي لهذا السبب..اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 02:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

بعد اخبار انفصال الكثير من النجوم في الفترة الأخيرة بسبب الخيانات او تعدد الزوجات ، صدمت الفنانة المصرية هنا الزاهد جمهورها بمنشورها الاخير.

في التفاصيل ، وفي منشور وضعته هنا الزاهد أثار تعليق زوجها أحمد فهمي جدلاً حول انفصال الثنائي الشاب حيث قالت: “الحمد لله على كل شيء”

وعلق أحمد فهمي على منشورها بطريقة ساخرة قائلا “فى إية يا بنتى هو إحنا انفصلنا وأنا مش عارف؟” بسبب ان تلك الجملة دائما ما تتردد على افواه النجوم بعد الانفصال.

الجدير بالذكر ان علاقة أحمد فهمي وهنا الزاهد جاءت بالصدفة، من خلال أصدقائهم المشتركين، حيث جاء لقاؤهما الأول بالمصادفة في السينما خلال العرضِ الخاص بفيلم حرب كرموز لفت نظرها مظهر أحمد فهمي الذي ارتدى نظارة شمس للفت الأنظار، وهو ما دفعها إلى الحديث عنه وسؤاله عن سبب ارتداء النظارة. ثم جاء لقاؤهما الثاني في إحدى الكافيهات بصحبة الفنانينِ علي ربيع وكريم عفيفي. وفي ذلك اللقاء تأكد لأحمد فهمي إعجابُه الشديدُ.