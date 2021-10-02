أخبار عالمية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، استهداف ميليشا الحوثى الإرهابية لأحد الأحياء السكنية فى محافظة أحد المسارحة السعودية، بطائرة مسيرة مفخخة، والذى أسفر عن تضرر بعض المنازل نتيجة اعتراض الطائرة....

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