أخبار عالمية

أخبار عالمية

التعاون الإسلامى تدين استهداف الحوثيين للأحياء السكنية السعودية

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التعاون الإسلامى تدين استهداف الحوثيين للأحياء السكنية السعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، استهداف ميليشا الحوثى الإرهابية لأحد الأحياء السكنية فى محافظة أحد المسارحة السعودية، بطائرة مسيرة مفخخة، والذى أسفر عن تضرر بعض المنازل نتيجة اعتراض الطائرة....

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أخبار عالمية

العراق: إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات وحظر التنقل يوم الاقتراع

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العراق: إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات وحظر التنقل يوم الاقتراع

كشفت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات فى العراق، اليوم السبت، عن إجراءت طوارئ خاصة سيجرى تطبيقها فى يوم الاقتراع، والتى ستتضمن إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات وحظر التنقل بين المحافظات....

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أخبار عالمية

ألمانيا: توصية للبرلمان بحظر الإخوان ومصادرة أمواله

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ألمانيا: توصية للبرلمان بحظر الإخوان ومصادرة أمواله

أوصى مؤتمر عقده مجموعة من السياسيين والدبلوماسيين والكتاب في برلين، البرلمان الألماني بضرورة إقرار إجراءات عاجلة لحظر تنظيم الإخوان ومصادرة كافة أمواله وتعقب مصادر تمويله....

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