أخبار عالمية

فورين بوليسي: أردوغان ربما يكون مريضا جدا وقد لا يستمر في قيادة...
التعاون الإسلامى تدين استهداف الحوثيين للأحياء السكنية السعودية
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، استهداف ميليشا الحوثى الإرهابية لأحد الأحياء السكنية فى محافظة أحد المسارحة السعودية، بطائرة مسيرة مفخخة، والذى أسفر عن تضرر بعض المنازل نتيجة اعتراض الطائرة....
العراق: إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات وحظر التنقل يوم الاقتراع
كشفت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات فى العراق، اليوم السبت، عن إجراءت طوارئ خاصة سيجرى تطبيقها فى يوم الاقتراع، والتى ستتضمن إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات وحظر التنقل بين المحافظات....
ليفربول.. فيرجيل فان دايك يؤكد أن القادم أفضل
عبر المدافع الهولندي الدولي ومدافع فريق ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، عن سعادته بالعودة إلى الملاعب بعد إصابة أبعدته طويلا عن المستطيل الأخضر....
ألمانيا: توصية للبرلمان بحظر الإخوان ومصادرة أمواله
أوصى مؤتمر عقده مجموعة من السياسيين والدبلوماسيين والكتاب في برلين، البرلمان الألماني بضرورة إقرار إجراءات عاجلة لحظر تنظيم الإخوان ومصادرة كافة أمواله وتعقب مصادر تمويله....