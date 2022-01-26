لايف ستايل

تستضيف وكالة الفضاء المصرية يوم السبت المقبل، رؤساء وممثلى وكالات الفضاء الإفريقية من المهندسين المتخصصين وكذلك متدربين من قطاع الموارد البشرية والعلوم بالاتحاد الإفريقى، لمدة ثلاثة أيام على التوالى، وذلك لمتابعة ماتم سابقا فى اللقاء الأول تدريب نظرى وعملى على تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، وإبرام إتفاق عمل بين الوكالة والوكالات الإفريقية، وذلك ضمن مبادرة مشروع قمر التنمية الأفريقى....
بيتكوين يسبب مشاكل لحكومة السلفادور
دعا المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، السلفادور على التراجع عن تحركها لجعل العملة المشفرة بيتكوين عملة قانونية....
مؤشر البحث العلمى: جامعة القاهرة الأولى فى عدد الأبحاث المنشورة
أصدر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التابعة لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، تقريرا بعدد الأبحاث المنشورة فى 2021، وأهم الجامعات نشرا للأبحاث. ...
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء
أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، صاروخاً من طراز (لونج مارش-4 سى) من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربى البلاد....
Lenovo Legion Y90.. تسريبات تكشف مزايا هاتف لينوفو الجديد
كشفت عدة تسريبات عن بعض مواصفات الهاتف الجديد الذى تعمل شركة "لينوفو" على تطويره، سعيًا منها لأن يكون أحد أفضل أجهزة أندرويد على الإطلاق....