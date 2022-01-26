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لايف ستايل

«الفضاء المصرية» تستضيف رؤساء وممثلى وكالات الفضاء الإفريقية

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«الفضاء المصرية» تستضيف رؤساء وممثلى وكالات الفضاء الإفريقية

تستضيف وكالة الفضاء المصرية يوم السبت المقبل، رؤساء وممثلى وكالات الفضاء الإفريقية من المهندسين المتخصصين وكذلك متدربين من قطاع الموارد البشرية والعلوم بالاتحاد الإفريقى، لمدة ثلاثة أيام على التوالى، وذلك لمتابعة ماتم سابقا فى اللقاء الأول تدريب نظرى وعملى على تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، وإبرام إتفاق عمل بين الوكالة والوكالات الإفريقية، وذلك ضمن مبادرة مشروع قمر التنمية الأفريقى....

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مؤشر البحث العلمى: جامعة القاهرة الأولى فى عدد الأبحاث المنشورة

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مؤشر البحث العلمى: جامعة القاهرة الأولى فى عدد الأبحاث المنشورة

أصدر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التابعة لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، تقريرا بعدد الأبحاث المنشورة فى 2021، وأهم الجامعات نشرا للأبحاث. ...

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