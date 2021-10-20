أخبار مصرية

أكدت دار الإفتاء أن التأمين على السيارات جائز شرعا، لافتة إلى أنه من باب التكافل الاجتماعى، لأنه فى حقيقته تبرع، وليس معاوضة....
"حرامي البث المباشر".. في قبضة الداخلية "قبل ما يغير هدومه "
"حرامي البث المباشر".. في قبضة الداخلية "قبل ما يغير هدومه " 'حرامي البث المباشر.. في قبضة الداخلية قبل مايغير هدومه'
القبض على اللص سارق محمول مراسل اليوم السابع
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" " يتضمن قيـام أحد الأشخاص "مجهول" يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية المصدر:صوت الأمةالقبض على اللص سارق محمول مراسل اليوم السابع...
الإسماعيلي: نرفض لعب مباراة الأهلي بالقاهرة.. والأفضل لعب مبارتي الدوري ببرج العرب
أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي أنه في حال عدم لعب الأهلي مباراة الدوري بملعب الإسماعيلية لن نو...
الفرعون على عرش إنجلترا.. محمد صلاح يحقق أكبر سلسلة تهديف متواصلة في تاريخ ليفربول
نجح الدولي المصري محمد صلاح من تسجيل هدفين اليوم مع فريقة الإنجليزي ليفربول في لقاء الجولة الثالثة من منافسات...