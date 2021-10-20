أخبار مصرية

أخبار مصرية

القبض على اللص سارق محمول مراسل اليوم السابع

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القبض على اللص سارق محمول مراسل اليوم السابع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" " يتضمن قيـام أحد الأشخاص "مجهول" يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية المصدر:صوت الأمةالقبض على اللص سارق محمول مراسل اليوم السابع...

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