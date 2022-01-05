فن ومشاهير

تفاصيل جديدة في واقعة وفاة بسنت خالد، الطالبة في الصف الثاني الثانوي الأزهري، ابنة قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، المعروفة إعلاميا بـ«ضحية الابتزار»، كشفها عبدالله أبو المجد، خطيب شقيقتها، المحامي الخاص بالقضية، سواء قبل وفاتها أو في الإجراءات القانونية التي اتخذتها الأسرة تجاه المتهمين. المدرس يتنمر على بسنت خالد قال خطيب شقيقة […] The post مدرس الكيمياء...
أسرار النجوم: لعبتها صح وبذكاء شديد .. ياسمين صبري تتجنب غلطة هيفاء وهبي الكبرى مع أبو هشيمة
أسرار النجوم: وفقا لما تناقلته مواقع اخبارية عدة قبل بضعة اشهر فقد كشفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية ياسمين صبري، أنها وض...
أسرار النجوم: لن تصدق كيف أصبح شكل فيحاء بطلة فيلم اللي بالي بالك .. صدمت الجميع بظهورها المفاجئ؟ اتفرج
أسرار النجوم: بالرغم من قلة الأعمال الفنية التي شاركت فيها إلا أنها نجحت في أن تحقق شهرة واسعة جدًا فقد عرفها الجمهور من خلال في...
وفاة المطرب والملحن أحمد الحجار
رحل قبل قليل عن عالمنا الفنان أحمد الحجار. ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل وموعد الجنازة. وأحمد الحجار شقيق الفنان علي الحجار، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية لحن لشقيقه علي الحجار أغنية . قدم العديد […] The post وفاة المطرب...
بعد إخلاء سبيله.. طليقة توفيق عكاشة: طلب الصلح ومش هتنازل
أمرت النيابة بإخلاء سبيل الإعلامي توفيق عكاشة بعد إجرائه معارضة على الأحكام الصادرة ضده. وقال مصدر قضائي، إنه سيتحدد جلسات لنظر القضايا المرفوعة ضد توفيق عكاشه. وقالت رضا الكرداوي، طليقة الإعلامي توفيق عكاشة إنه بعد القبض عليه بمطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، طلب منها الصُلح، لكنها لن تتنازل. وأضافت في تصريحات صحفية، أنها حصلت على أحكام ضده “نفقة” نحو 900 […] The post بعد إخلاء...