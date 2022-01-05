فن ومشاهير

أمرت النيابة بإخلاء سبيل الإعلامي توفيق عكاشة بعد إجرائه معارضة على الأحكام الصادرة ضده. وقال مصدر قضائي، إنه سيتحدد جلسات لنظر القضايا المرفوعة ضد توفيق عكاشه. وقالت رضا الكرداوي، طليقة الإعلامي توفيق عكاشة إنه بعد القبض عليه بمطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، طلب منها الصُلح، لكنها لن تتنازل. وأضافت في تصريحات صحفية، أنها حصلت على أحكام ضده “نفقة” نحو 900 […] The post بعد إخلاء...

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