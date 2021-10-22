ينجح الفستان الأبيض دائماً في ضمان إطلالة مبهرة في كافة المناسبات حيث يمكن تنسيقه بسهولة لإطلالة رسمية أو عملية، ومن هنا يكتسب أهميته كقطعة أساسية في كل خزانة ملابس....
أخبار اليمن : اليوم.. منتخب اليمن يواجه نظيره السنغافوري
أخبار اليمن : يخوض المنتخب اليمني الأول لكرة القدم عند الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة صنعاء مباراته الخامسة في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم بقطر 2022 وكأس آسيا بالصين 2023...
سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات 1441 : سلم رواتب الضباط والأفراد العسكريين في الدولة
سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات 1441، صرحت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بانها سوف تقوم باعتماد سلم رواتب الضباط والأفراد العسكريين في الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سيعلن... اقرأ المزيد ← هذة التدوينة سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات 1441 : سلم رواتب الضباط والأفراد العسكريين في الدولةظهرت أولا علي ثقفني....
موعد أطلاق آيفون 12 سعر هاتف Iphone 12 بكاميرا رباعية تعرف علي مواصفات آيفون 12
موعد أطلاق آيفون 12 سعر هاتف Iphone 12، أكثر من عشرة أعوام كاملة مرت على إطلاق أول هاتف آيفون في العالم، وخلالها تمكنت شركة أبل من تحقيق نجاح كبير ومبيعات... اقرأ المزيد ← هذة التدوينة موعد أطلاق آيفون 12 سعر هاتف Iphone 12 بكاميرا رباعية تعرف علي مواصفات آيفون 12ظهرت أولا علي ثقفني....
مساهمو «أم الهيمان» أودعوا 11 مليون دينار من رأس المال
كشفت مصادر مطلعة في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن إيداع مساهمي شركة «أم الهيمان» لمعالجة مياه الصرف…...