شاهد .. اغراء يدوخ: ابنة مخرج باب الحارة بسام الملا تستلقي بحمالة الصدر والشورت وتثير الضجة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر اغراء يدوخ: ابنة مخرج باب الحارة بسام الملا تستلقي بحمالة الصدر والشورت وتثير الضجة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 07:30 صباحاً | (ميس محمد)

عبر حسابها في انستغرام، نشرت شمس الملا ابنة المخرج بسام الملا، صورة جريئة لها وهي تستلق يعلى كتبة مرتدية حمالة صدر وشورت قصير باللون الأبيض، وسدلت شعرها وارتدت طاقية، وعلقت على الصورة: "أفضل عفوًا من ماذا لو".

لاقت صورة شمس الملا تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اثنوا على جمالها واتارتها، بينما تعرض لانتقادات حادة من قبل البعض الذين اتهموها بإستعراض جسدها وتعمد الإثارة، واستذكر البعض دورها في مسلسل باب الحارة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير بها شمس الملا الجدل بصورها واطلالاتها التي تنشرها عبر حسابها في انستغرام، حيث تشارك متابعيها صورا لها بفساتين قصيرة ومكشوفة، وبالمايوه والبكيني، ما يعرضها للهجوم والانتقادات الحادة، لكنها لا تهتم بما يقال لها.

شمس الملا ممثلة سورية، وهي ابنة المخرج بسام الملا، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، شاركت بالجزء التاسع من مسلسل باب الحارة، ولعبت فيه دور شاب متخفّ لتنتقم لوالدها الذي قتله الفرنسيون.