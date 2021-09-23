شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد تعلن إصابتها بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيبت الإعلامية ريهام سعيد بفيروس كورونا المستجد، حيث كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي : “بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة أتاثرت واتحجزت في المستشفى من شوية إحساس غريب وانت عندك حاجة مميتة بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت كان دائما الغرض نفع الغير وإظهار الحقيقة”.

وأضافت: “شكرا يا رب على حبك ليه وشكرا على ابتلاءاتك الكتير اللي بتدل على اهتمامك بيا إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي وأحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت ايه وكانت نيتي دائما أيه.. استحملت وصبرت على افترا وظلم كتير”.

وتابعت: “يا رب اغفر لي وسامحني و خلي بالك من أولادي اذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقية يا رب أشفيني وأقف جنبي وسهل عليا محنتي أنا راضيه بأي شىء”.

يذكر أن ريهام سعيد قد كشفت استعدادها للمشاركة في مشروع جديد، تعتبره مفاجأة للجمهور، ونشرت الشهر الماضي صورتها بإطلالة جديدة ظهرت فيها بشعر أشقر قصير .

