شاهد .. صدر هيا مرعشلي يخرج من ملابسها دون قصد ووالدها الفنان يخرج عن صمته .. اتفرج

انت الان تتابع خبر صدر هيا مرعشلي يخرج من ملابسها دون قصد ووالدها الفنان يخرج عن صمته .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 06:30 مساءً | (ميس محمد)

تداول رواد مواقع التواصل صورة للممثلة السورية هيا مرعشلي، في دبي، كانت قد نشرتها في وقت سابق عبر حسابها في إنستغرام ، وظهرت فيها مرتدية بلوزة بيضاء قصيرة برز بطنها، ومكشوفة من منطقة الصدر حتى كاد صدرها يخرج منها بيضاء بفتحة طويلة كشفت فيها عن فخذها، وارتدت حذاء أبيض، وسدلت شعرها، ووضعت لمسات خفيفة من المكياج الناعم زاد من سحر اطلالتها.

لاقت صورة هيا مرعشلي ضجة واسعة بين المتابعين، وتم تداولها بشكل واسع، وأثنى البعض على جمالها وسحر إطلالتها، وعبروا عن حبهم لها ولتمثيلها، بينما انتقدها البعض معتبرين ان اطلالتها جريئة وتعمدت بها الكشف عن مفاتنها.

وكانت قد أثارت هيا مرعشلي الجدل مؤخرا بعد ظهورها في حفلة صاخبة في دبي برفقة صديقتها المقبة تيماء، ونشرت مرعشلي عبر خاصية الستوري على انستغرام فعاليات الحفل، وظهرت بإطلالة جريئة مكشوفة الصدر ما جعلها تتعرض لإنتقادات حادة.

يذكر ان الفنان السوري طارق مرعشلي، والد هيا، كان قد نفى الاتهامات التي طالته حول تسببه بابتعاد ابنته عن والدتها الفنانة السورية الراحلة رندة مرعشلي، مؤكدا ن علاقته بزوجته الراحلة كانت علاقة صداقة قوية حتى بعد انفصالهما إلا أن غيابه عن المنزل بسبب التصوير استدعى أن تبقى هيا في منزل جدتها الفنانة، ناهد الحلبي، كما وجه رسالة فخر لإبنته أشاد فيها بشخصية ابنته الواعية والمتزنة، وبقدراتها التمثيلية، وعبر عن فخره بها رغم ان الوسط الفني انعدمت فيه الالتزام والأخلاق والاحترام.