شاهد .. صافيناز تصدم المتابعين بأجرأ مايوه بالكرة الارضية وتستعرض جسمها...اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 07:30 مساءً | (محمود الأديب)

صدمت الراقصة ​صافيناز​ متابعيها بأحدث صور لها نشرتها عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ ظهرت بإطلالة جريئة على البحر بالمايوه، مستعرضة جسدها حسبما علق المتابعون.

وتداول الصور عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ومنهم من إعتبر أن صورها مخلة بالآداب، ومنهم من مدحها ووصفها بالجميلة والمثيرة.