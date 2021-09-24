شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تحتفل مع زوجها بعيد ميلادها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها أمس، مع زوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة، ونشر الثنائي مجموعة من رسائل الحب المتبادلة بينهما والتي أشعلا بها منصات التواصل الاجتماعي.

حيث نشر رجل الأعمال، محمد حلاوة، مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته ريهام حجاج وعلق عليها بكلمات رومانسية احتفل فيها بعيد ميلاد زوجته، وكتب حلاوة: “عيد ميلاد سعيد لحب حياتي لمن أضاءت حياتي وحياتنا العائلية .. عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبي وعمري.. رورو”.

و علقت ريهام حجاج بكلمات: “بحبك يا حياة قلبي، ربنا يخليك ليا يا عمري يا رب”.

وتفاعل الجمهور مع وصلة الغزل والرومانسية المتبادلة بين الثنائي في عدد من التعليقات من بينها: “كل سنه وانتو طيبين وحلويين وديما مبسوطين وربنا يحفظكو لبعض”، “ربنا يحميكم ويخليكم لبعض، ريهام من أجمل الممثلات اللي عندنا، وأنا بحب ظهورها وجمالها، وبحب حبك ليها ربنا يخليكم لبعض”.

