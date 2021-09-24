شكرا لقرائتكم خبر عن صور صادمة لدنيا بطمة أبرزت تبدل ملامحها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجئت النجمة المغربية دنيا بطمة متابعيها بتبدل واضح في ملامحها خلال صورة نشرتها.

حيث أحدثت دنيا بطمة ضجة واسعة بتبدل ملامحها،

و رجح البعض تحول جسمها ، إلى حرصها على ممارسة الرياضة، فيما أرجع آخرون الأمر لعمليات نحت الجسم، خاصة وأن بطمة تظهر عادة بخصر منحوت وأجناب أكثر استدارة، ومؤخراً ظهرت دنيا بطمة بجسم ممتلئ، وفستان قصير.

مما أثار الانتقادات ضدها ليس فستانها القصير، ولكن التحول الصادم في ملامحها، فبينما اعتبر البعض أنه أصبحت تعاني من “هوس التجميل” .