شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال شعر ممثلة شهيرة أثناء احتفالها بعيد ميلادها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ينشر العديد من المشاهير صور لهم ومقاطع لأحداث مهمة والتي قد يتخللها بعض الوقائع المفاجئة والغريبة أثناء الاحتفال.

حيث شهدت عارضة الأزياء والممثلة نيكول ريتش موقف كاد يدمر وجهها خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ40.

حيث نشرت نجمة مسلسل “The Simple Life” مقطع فيديو خلال هذا الأسبوع، والذي ظهرت فيه وهي تطفئ الشموع التي كانت على كعكة صغيرة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وعندما كانت تتكئ على الكعكة استعداداً لطفي النشمع اشتعلت النيران الشموع في أطراف شعرها، وسرعان ما تحول الضحك والهتافات في الحفل إلى صراخ.

و حاول الجميع مساعدة ريتشي في سحب شعرها للوراء، حتى لا تطول النار جميع خصلات شعرها، كما حاولت إطفاء النار التي طالت بعض الخصلات، ونشرت ريتشي مقطع الفيديو، وعلقت علي الحدث بشكل مرح كاتبه: “حسنًا حتى الآن أنها الـ 40”.

يذكر أن نيكول ريتشي من مواليد 21 سبتمبر ، وهي مصممة أزياء أميركية، ومؤلفة، وممثلة وشخصية تلفزيونية.

