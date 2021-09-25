شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية يكشفون تفاصيل حالة ماجدة الرومي الصحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الفنانة ماجدة الرومي لوعكة صحية على المسرح كادت أن تفقدها توازنها، خلال حفل افتتاح مهرجان جرش بالأردن.

حيث سقطت الفنانة ماجدة الرومي على خشبة المسرح أثناء غنائها مما أدى إلى تدخل رجال الأمن والمنظمين لنقلها إلى مكان تتلقى فيه الإسعافات الأولية

وجاء سبب تعرض ماجدة الرومي للإغماء كما كشف أيمن سماوي المدير التنفيذي للمهرجان أن الرومي تعرضت لهبوط حاد في السكر أدى إلى فقدانها الوعي.

كما كشف مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية، تفاصيل الحالة الصحية لماجدة الرومي، قائلا إنها بصحة جيدة وجاءت جميع فحوصتها الطبية التي أجرتها بعد الحفل إيجابية .