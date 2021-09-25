شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور رسمي لياسمين عبد العزيز بعد تماثلها الشفاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز أول صورة رسمية لها بعد تماثلها الشفاء من داخل المستشفى قبل مغادرتها غرفتها بها.

كما وجهت ياسمين عبد العزيز الشكر للدكاترة المتابعين لها وقت مرضها وعلقت كاتبه:”الحمد لله الذي شفانا و عفانا”.

يذكر أن ياسمين تدهورت حالتها الصحية عندما كانت تجري عملية دقيقة وصعبة لإزالة تجمع دموي كبير على المبيض، استلزم تدخلا جراحيا بدلا من المنظار، لكنها عانت من بعض المضاعفات خلال العملية، مما أدى لحدوث انتفاخ في القولون نتج عنه ثقب وتسرب محتوياته.

مما أدى إلى إصابتها بالتهاب بريتوني، ثم تبع ذلك قيام الفنانة المصرية بإجراء عمليات في سويسرا.