شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على سما المصري في قضية سب مرتضى منصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المحكمة الاقتصادية المصرية، براءة الراقصة الاستعراضية، سما المصري في القضية التي اتهمت فيها بسب وقذف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور.

حيث أقر محامي مرتضى منصور بالتصالح والتنازل عن الدعوى في الجلسة.

و في وقت سابق قضتمحكمة القاهرة الاقتصادية معاقبة سما المصري 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذي في قضيتي سب وقذف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.