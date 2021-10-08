اتفرج – حقيقة تدهور الحالة الصحية لسهير البابلي

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تدهور الحالة الصحية لسهير البابلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول تدهور الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي، حيث حرص الفنان والمخرج عمر زهران، على طمأنة جمهور الفنانة سهير البابلي على حالتها الصحية ونشر صورة حديثة لها.

وظهرت سهير البابلي في صورة لها مع الفنان والمخرج عمر زهران وعلق: “أطمئن الجميع، النجمة الكبيرة المعشوقة سهير البابلي بخير الحمد لله لكن كثرة الاتصالات من جميع أنحاء العالم العربي ومصر جعلتها غير قادرة على الرد” .

واختتم بالقول إن الفنانة القديرة “تشكر جميع جماهيرها على محبتهم واهتمامهم، وربنا يزيدها من فضله”.

وفي وقت سابق ترددت بعض الشائعات خلال الساعات الماضية في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن وجود تدهور في الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي، وهو ما نفاه المخرج عمر زهران.

يذكر أن أحدث ظهور للفنانة سهير البابلي منذ يومين إذ خطفت النجمة الأنظار بعد ظهورها في مقطع فيديو طريف انتقدت فيه طرق التواصل بين الأشخاص في ظل انتشار فيروس كورونا.

وظهرت النجمة الكوميديانة القديرة معبرة عن استيائها من تقبيل الأشخاص لبعضهم البعض عند لقائهم، في ظل انتشار الفيروس الوبائي، وعبرت عن استيائها على طريقتهاالخاصة التي خطفت بها القلوب.