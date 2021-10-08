اتفرج – أيتن عامر تحذر الجمهور من مسلسل لعبة الحبار

شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تحذر الجمهور من مسلسل لعبة الحبار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الفنانة المصرية، أيتن عامر، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من المسلسل الكوري الشهير لعبة الحبار Squid Game.

وقالت الفنانة المصرية آيتن عامر أن مدرسة أولادها أرسلت لها تحذيرا من المسلسل الكوري quid games بسبب مشاهد العنف والدموية التي احتوى عليها.

ويدور قصة مسلسل «لعبة الحبار» حول تلقي مجموعة من الناس دعوة غريبة؛ للمشاركة في مسابقة ألعاب الأطفال، في محاولة البقاء على قيد الحياة المميتة، بداية من 455 مشاركًا ممن هم في أمس الحاجة إلى المال، ليصل الأمر على الرهان بأرواحهم في سلسلة مثيرة من ألعاب الأطفال.

وتدار هذه اللعبة بشكل غامض، من قبل مقنعين يضمنون تنفيذ القواعد، ومع أول جولة في اللعبة يكتشف اللاعبون أن مصير الخاسرين هو الموت دون تفاهم، والفائز يحصل على جائزة قدرها 45.6 مليار وون وهي العملة الكورية.

وعلقت عامر عبر موقع “تويتر”: “المدرسة باعتين email بيحذروا فيه من مسلسل squid games وبيقولوا إنه مشاهدته خطر على الأولاد وبيطلبوا مساعدة الأهالي في السيطرة على الموضوع”.

وأضافت: “لأن الفكرة بتاعة اللعبة اللي في المسلسل ابتدت تنتشر وقت البريك والولاد بيلعبوها، المسلسل الظاهر إنه عنيف فعلا، لأن الدنيا مقلوبة بسببه”.

بينما تفاعل الجمهور مع منشور ايتن وعبروا عن آرائهم في المسلسل فالبعض أكد رأيها وطالب بعدم مشاهدة المسلسل بسبب تأثيره على الجهاز العصبي، بينما أوضح البعض الآخر أن العمل مصنف للكبار فلا يجوز مشاهدته للأطفال.

يذكر أن مسلسل “Squid Game” أو “لعبة الحبار” يعتبر من أكثر المسلسلات التي أحدثت ضجة مؤخرًا، بسبب أهمية قصته وطريقة تنفيذه، حيث يعتبر العمل أول دراما كورية تحصل على المركز الأول في الولايات المتحدة في قائمة المشاهدات على نتفليكس.

وشهد المسلسل الكوري «لعبة الحبار» أو Squid Game نجاحا ساحقا ومشاهدات عريمة من قبل المصريين، جعلته يتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع غوغل داخل مصر.