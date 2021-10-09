اتفرج – قصي الخولي يصدم الجمهور مجدداً بشكله

شكرا لقرائتكم خبر عن قصي الخولي يصدم الجمهور مجدداً بشكله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الفنان السوري قصي الخولي فيديو له أثناء التحضير للبدء بتصوير مشاهد مسلسله الجديد الوسم، حيث ظهر بإطلالة مفاجئة بتغيير شكله.

و شوق قصى الخولي المشاهدين لعمله الجديد المقرر عرضه على منصة اتفرج VIP واكتفى فقط بنشر فيديو لملامح الشخصية والتي سيظهر بها دون أن يتفوه بكلمة واحدة.

و كتب قصي خولي: ” بلشنا الوسم، الله ولي التوفيق”، بإشارة منه أن مسلسله الجديد سيحمل عنوان “الوسم”.

حيث ظهر قصي الخولي بشعر طويل غير لونه إلى الأحمر وهي نفس الإطلالة التي ظهر بها خلال حفل الموريكس دور وعرضته للكثير من الانتقادات.

بينما انتقد عدد من المتابعين شكل قصي الخولي، وأشار البعض منهم إلى تغير شكل شفاه متسائلين إذا كان خضع لعملية حقن الفيلر وطالبوه بالحفاظ على شخصيته التي اشتهر بها.

وعلق بعض المتابعين: “ليس هيك عم تخرب بشكلك كنت شخصية رجولية حلوة للأسف؟ ليه هيك عم تعمل بحالك؟”. وتمنى البعض الآخر لو يعود به الزمن إلى مسلسل غزلان في غابة الذئاب، معلقين بالقول: “يا الله ادي كنت ممثل شاطر حقيقي وبعيد عن التصنع وشبه الفن يلي عم تقدموا وتجرب تقنع حالك فيه انو ذو قيمة”.

يذكر أن قصي الخولي قد أثار الجدل بعد ظهوره في حفل الموريكس دورفي دورته الـ 20 بسبب مظهره الغريب ، حيث صبغ لون شعره باللون الأحمر وأطال شاربيه. وكانت زميلته الممثلة اللبنانية نادين نجيم أول المتفاجئين بشكله الجديد، حيث قالت عن لوك قصي: “ما عرفته، صدمني معقولة عيوني مغبشة بس انا عارفة عم يلعب كاريكتر هلق”.