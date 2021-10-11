اتفرج – حقيقة حمل زوجة الوليد مقداد

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة حمل زوجة الوليد مقداد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن حمل زوجة الوليد مقداد، نجل خالد مقداد مالك قناة “طيور الجنة” .

حيث أعلن الوليد مقداد، حمل زوجته نور غسان، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الادتماعي، خلال قضاء إجازتهما في اسطنبول.

وفي أغسطس/آب الماضي.

وأشعلت صور ومقاطع فيديو من حفل زفاف الوليد المقداد، نجم طيور الجنة، مواقع التواصل الاجتماعي، والذي شهد تجمع عدد كبير من محبي نجم طيور الجنة وعائلته وأصدقائه.

يذكر أنه اقيم حفل زفاف، الوليد مقداد، الخميس 19 أغسطس/آب، حيث تزوج من نور غسان مقداد، وهي حفيدة خال، خالد مقداد، وعمرها 21 عامًا، وتقيم في الكويت، فيما يبلغ «الوليد مقداد» وهو الابن الأكبر لخالد مقداد، 21 عامًا أيضًا، وهو ذو شعبية كبيرة بين الجميع في الوطن العربي، خاصة الاطفال.