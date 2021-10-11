اتفرج – ابنة عامر منيب تحتفل بخطبتها على طريقة أميرات ديزني

شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة عامر منيب تحتفل بخطبتها على طريقة أميرات ديزني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفلت مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، بخطوبتها على أحد الشباب، في جو عائلي بهيج بأحد فنادق الجونة الكبرى، وجاء الاحتفال على طريقة أميرات ديزني.

وجاء احتفال مريم عامر منيب بخطوبتها، كمفاجأة لمحبيها من جمهور والدها الفنان الراحل، حيث لم تمهد مريم هذا الأمر، ولا شاركت أي صورة من الخطبة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

و كان أبرز حضور الفنانين مع مريم عامر منيب، للفنانة شيرين رضا التي شاركتها الاحتفال قبل نزولها للقاعة، كما حضر الفنان حسن أبو الروس الذي شارك العروسين الغناء والرقص.

حيث خطفت مريم عامر منيب الأنظار بإطلالة رقيقة على غرار أميرات ديزني، حيث ارتدت فستاناً من غير أكمام ولا أكتاف، “كَب” سماوي فاتح يميل للون الأبيض، طويلا من الخلف وقصير ومفتوح من الأمام، مع نفخة بسيطة تحت الوسط.

وارتدت مريم منيب خاتم الخطبة الماشي وفوقه المحبس، وسواراً مفرغاً من الوسط، وسلسلة رقيقة من الماس تدلت على رقبتها.

يذكر أن مريم عامر منيب اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسجيلها لأغنية دويتو بصوتها مع صوت والدها الراحل، كتبها المؤلف تامر حسين، وهي أغنية عامل إيه في حياتك، والتي كانت فكرة والدتها التي لم تتوقع نجاحها في البداية، ولكنها أعربت عن سعادتها بعد نجاحها الكبير.

