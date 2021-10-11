اتفرج – حنان شوقي تكشف قصة رؤيتها الموت

شكرا لقرائتكم خبر عن حنان شوقي تكشف قصة رؤيتها الموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة حنان شوقي، عن تفاصيل جديدة بشأن إصابتها بجلطة وكيف واجهت الموت .

و قالت حنان شوقي: ” لا أستطيع الكذب على الجمهور”.

حيث أوضحت الفنانة حنان شوقي، أن سبب ابتعادها عن الأعمال الفنية ليس ندرة الأعمال المعروضة عليها كما قد يعتقد البعض، ولكن الحقيقة أن السبب وراء ذلك هو أن الأعمال التي تعرض عليها سيئة .

و قالت حنان شوقي إنها تشعر بأن الكاميرا صديقتها، لذلك فهي لا تستطيع تجسيد دورا لا ترى نفسها فيه، لأنها لا تستطيع الكذب على الجمهور.

كما تابعت شوقي، أنها مستغنية عن الأعمال التي لا تناسبها، مشيرة إلى أن الغنى نعمة من الله وهي تشعر به دائماً.

قالت حنان شوقي إنها رأت الدنيا كما وصفها الله، لا تساوي جناح بعوضة فهي أتفه من أن يشغل الإنسان نفسه بها وبالجري وراءها.

أوضحت حنان شوقي قائلة: “أنا شوفتها ما تساويش جناح بعوضة، لايف، شوفت الشوارع وكنت بموت وأنا في العربية، جالي موضوع وزعلت وأتاري عندي جلطة بقالي 3 أيام، وأنا معرفش، فجأة وأنا في العربية حسيت بجسمي كله تعبان وأنا بسوق”.