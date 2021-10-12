اتفرج – هجوم كبير من الجمهور ضد ياسمين صبري

شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم كبير من الجمهور ضد ياسمين صبري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة ياسمين صبري تغريدة عبر تويتر، عبرت فيها عن حبها لهطول الأمطار الغزير الذي شهدته عدد من محافظات من جمهورية مصر العربية مساء أمس.

وكتبت ياسمين صبري مغردة على “تويتر”: “ما أجمل سماع صوت المطر وصوت الأشجار مع الهواء مع قراءة ممتعة للروح، كيف لي أن أصبح أكثر نورًا وعلمًا وامتنانًا، وفي واقع أجمل غير محدود بشكل يفوق كل توقعاتي”.

وبينما تفاعل بعض جمهورها مع تغريدتها وسخر منها البعض ووصفها بالعميقة وهاجمها آخرون.

فكتب معلق:”ياسمين اذا بدك تستمتعي بالحياة لازم يكون عندك اعمال خيرية انفاق على الارامل والايتام اكفلي مجموعة من الايتام وستجدي شعور رائع من الرضا من الله سوف يكافؤك الله على اعمالك”.

وكتبت مغردة:”ياسمين اسمعي صوت المطر وانتي ساكتة، وشكراً”.

وسخر أخر كاتباً:”بس كدا الكتاب ممكن يتبل”.

وفي وقت سابق قالت اسمين في أحدى حوارتها :”أود البحث عن قصة جيدة، لأن بداخلي موهبة، ولهذا بحثت عن عمل جيد فلم أجد ولهذا فقد ابتعدت العام الماضي، وهناك حقا مشكلة في إيجاد نص جيد، وهذا دفعني لأن أقوم بكتابة قصة مع مجموعة من الكتاب منذ مايو الماضي، ويمكنني القول أنني مؤلفة القصة”.