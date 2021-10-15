اتفرج – أزمة بين ياسمين صبري وعائلتها ووالدها

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين ياسمين صبري وعائلتها ووالدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشب خلاف بين ياسمين صبري وعائلتها بسبب فرح شقيقها، فبعد احتفال العائلة بحفل زفاف شقيق النجمة المصرية، كتب والدها منشور عبر حسابه الشخصي ألمح فيه لتغير ابنته.

وقال أشرف صبري، والد النجمة الشهيرة عبر حسابه الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك: “: فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين”.

و تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كلماته باعتبارها تعبر عن غضبه بسبب غياب ابنته عن حفل زفاف شقيقها، وآخرون رأوا أن الأمر يتعلق بعلاقتها مع أسرتها بشكل عام.

وتفاعل الجمهور مع الطبيب السكندري في تعليقات تباينت ما بين المؤيدة والساخرة والمدافعة عن ياسمين صبري، ومن بين هذه التعليقات: “دي الحتة اللي الناس بتاخدها منك طلعت بايظة يا ياسمينالأسوأ مش انك مخاصمة ابوكي لدرجة انه فضحك بألفاظ صريحة، الأسوأ هو تصور اسباب الخلاف وتبعاته”، “احنا مش ورانا غير الهبل ده ماتحلوا مشاكلكم فبيوتكم ياجماعه بلاش نشر الغسيل الصوره ده بيقلل وبعدين ماهي تربيتك يعني”.

يذكر أن إعلان النجمة المصرية زواجها من رجل الأعمال المصري أبو هشيمة ترددت انباء عن رفض والدها لهذه الزيجة، وتسبب منشور منسوب لحساب الطبيب أشرف صبري والد ياسمين صبري في حالة لغط كبير، نظراً لما احتواه من كلمات صادمة تكشف عن تبرؤه منها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة، فخرج في الحال في رسالة صوتية في اليوم السابع ينفي فيها هذا الكلام المغلوط ويكشف سر غيابه عن عقد قرانه ابنته.

و قال والد ياسمين صبري في الرسالة الصوتية أن المنشور المنسوب له غير صحيح بالمرة، وأن شخص منتحل شخصيته وهو من كتب هذا الكلام المغرض.