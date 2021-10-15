شاهد .. معاشرة حقيقية بالصور.. تسريب 12 صورة لفضيحة هيفاء وهبي مع فنان مصري شهير وهما في السرير -اتفرج

انت الان تتابع خبر معاشرة حقيقية بالصور.. تسريب 12 صورة لفضيحة هيفاء وهبي مع فنان مصري شهير وهما في السرير -اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حصل محرر " من مواقع اخرى" على 12 صورة مسربة للمعاشرة الحقيقية التي تمت بين الفنانة #هيفاء_وهبي والفنان عمرو_سعد أثناء بروفات الاستعداد لتصوير فيلم "دكان شحاتة" الذي تشاركا فيه البطولة، وكان أول عمل تمثيلي تشارك فيه الديفا هيفاء وهبي .

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وظهرت هيفاء في الصور وهي تعتلي وتمتطي الفنان عمرو سعد، وبلقطات أخرى كان هو من يعتليها ويمتطيها على السرير، وشوهدا وهما يؤديان قبلات حارة في الشفايف العليا والسفلى على التوالي والتبادل، إلى جانب قبلات العنق الملتهبة التي أشعلت غريزة هيفاء وهبي وأفقدت النجم عمرو سعد صوابه فبادر لالتهامه في معاشرة حقيقية تكشفها الصور المرفقة بالخبر.

وفي صور أخرى فاضحة شوهدت مؤخرة هيفاء وهبي أثناء قيام عمرو سعد باحتضانها كزوج وليس تمثيل، مايؤكد صحة الخبر وتسريباته، فيما كان لهيفاء وهبي لقطات صاخبة تؤكد أنها كانت في قمة هيجانها ونشوتها وهي تتحسس العضو الذكري للفنان عمرو سعد وتمتطيه كـ "لبوة" شبقة للجنس وتكاد تلتهمه.

و"دكان شحاتة" هو فيلم مصري، تم إنتاجه سنة 2009 بطولة محمود حميدة وعمرو سعد و هيفاء وهبي وغادة عبد الرازق، وعمرو عبد الجليل وطارق عبد العزيز وعبد العزيز مخيون وإخراج خالد يوسف.

تدور أحداث الفيلم في بداية الثمانينات حول شحاتة وعائلته الفقيرة من الصعيد حيث تبدأ القصة برجل يدعى حجاج (محمود حميدة) والذي يأخذ زوجته إلى الصعيد لتلد له الطفل شحاتة (عمرو سعد) وتفارق الحياة بعد الولادة

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