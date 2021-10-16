شاهد .. لورنس العرب.. قتلته غيرته من رشدي اباظة ورفض نجمات عالميات من أجل فاتن حمامة التي اعتنق الإسلام بسببها

انت الان تتابع خبر لورنس العرب.. قتلته غيرته من رشدي اباظة ورفض نجمات عالميات من أجل فاتن حمامة التي اعتنق الإسلام بسببها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

سارق قلوب النساء لم تسكن قلبه سوى فاتن، فقصة حبه اشبه ما تكون بتلك الروايات التي سطرها كتابها من الخيال، حيث تحملت الكثير من التضحيات والمخاطر، منها تغيير الشريف لدينه، وابتعاد فاتن عن وطنها،

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فقد بدأ غرامهما بنظرة إعجاب ثم قُبلة، ولكن على عكس نهايات الاساطير العاطفية، لم يتمكن العاشقان من العيش بسلام، فقد ساهمت الغيرة وبريق النجومية في إنهاء زواجهما، وعلى الرغم من ذلك لم يستطع إخراج فاتن من قلب عمر، انه النجم العالمي عمر الشريف، الذي يتتبع "أحداث نت" مسارات في حياته عبر هذا العرض.



ولد ميشيل ديمتري شلهوب، الشهير بـ عمر الشريف، عام 1932 لأسرة مسيحية، وحب الشريف التمثيل منذ كان في المدرسة، وهو في سن الثانية عشر، ورشحه يوسف شاهين حين وجده يرغب في التمثيل لبطولة فيلم "صراع في الوادي"،

وهو الفيلم الذي جمعه بالممثلة فاتن حمامة، التي اختارت له اسم عمر الشريف والفيلم جمع بينهما بقبلة شهيرة، كانت بداية الشرارة لقصة الحب.

في عام 1955م، قرر الزواج من فاتن حمامة، وغير ديانته من المسيحية إلى الاسلام من أجل ان يتزوجها، وقدّم بعدها مع فاتن العديد من البطولات منها "صراع في الميناء" و"نهر الحب"

و"سيدة القصر" و"أيامنا الحلوة" و"أرض السلام" و"لا أنام"، لينطلق بعدها نحو النجومية وقدم العديد من البطولات بأفلام ناجحة، مع ​شادية​ وماجدة و​سعاد حسني​ وزبيدة ثروت و​لبنى عبد العزيز​.



وفي بداية الستينيات، التقى عمر الشريف بالمخرج دافيد لين، وقدّم معه العديد من الافلام والبداية كانت من خلال فيلم "​لورانس العرب​" عام 1962، حيث رُشح الشريف لجائزة أوسكار كأفضل ممثل مساعد، عن دوره في الفيلم.



واستمر بعدها في تقديم أدوار مع المخرج دافيد لين، في افلام منها "دكتور جيفاغو" و"الرولز رويس الصفراء" و"الثلج الأخضر"، على مدار أعوام متتالية، وفي هذه الفترة سافرت فاتن حمامة خمس سنوات لتعيش مع زوجها وابنها طارق، واهتمت بكونها أم وبقيت خمس سنوات في أوروبا من دون عمل ولكن مع الوقت بدأت علاقتهما تتأثر، وكان الانفصال الذي اعلنته فاتن حمامة بعدها بعامين.



وواصل في السبعينات نجاحاته في أفلام مثل "الوادي الأخير" و"بذور التمر الهندي" وشارك في أدوار مساعدة في أفلام مثل "النمر الوردي" في عام 1976، وعاد ليمثل في مصر فقدم "الأراجوز" و"ضحك ولعب وجد وحب" و"المسافر"، كما شارك في الفيلم المغربي "قصبة روك".

واختلف رشدي أباظة مع الفنان عمر الشريف بسبب انتقاد الأخير له في مشاركته مع راقصة في فيلم وكان دورة ثانوي، وذكر الشريف انه قال مخاطبا رشدي اباظة:" كيف تقبل أنك تقوم بدور صغير بطلته راقصة، مضيفاً "الجمهور لن يشاهد الفيلم"، وغضب رشدي من عمر ولم يقبل اعتذاره في وقت لاحق.



وذكر نحل الفنان عمر الشريف، طارق؛ أن المخرج لين دايفيد اختار رشدي اباظة ليشارك في فيلم لورانس العرب، فطلب رشدي أباظة من المخرج أن يذهب معه لمشاهدة أخر أفلامه صراع في النيل وبعد مشاهدة المخرج للفيلم قرر أن يسند دور لورانس العرب إلى عمر الشريف، وهو ما تسبب في خلاف كبير بينهما أستمر حتى رحيل رشدي اباظة.



ازدادت حالة النجم العالمي سوءاً بعد وفاة فاتن حمامة في عام 2015، ليرحل بعدها على الفور في مصحة للأمراض النفسية في مصر، وتوفي إثر نوبة قلبية في العام نفسه، وسط اهتمام عالمي بالخبر، ونعاه العديد من النجوم، منهم الممثل العالمي ​أنطونيو بانديراس​.40776597