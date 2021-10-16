شاهد .. حورية خارجة من البحر".. ياسمين صبري تخطف الانظار في مهرجان الجونه

انت الان تتابع خبر حورية خارجة من البحر".. ياسمين صبري تخطف الانظار في مهرجان الجونه والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كعادتها لفتت الفنانة ياسمين صبري الأنظار لها خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

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وظهرت ياسمين صبري بإطلالة ساحرة ،وارتدت فستان أصفر مع ذيل طويل، ووقفت تلتقط الصور وتداعب الكاميرات بتحريك ذيل فستانها لتبدو كالفراشة.

وظهرت ياسمين صبري بخسارة وزن ملحوظة ولفتت الأنظار.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم، وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.

وأقيم حفل الافتتاح في منطقة البلازا التي تم ترميم جزء بها بعد حدوث حريق أمس.

يشار أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي تحمل اسم “سينما من أجل الإنسانية” وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.

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