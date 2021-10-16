شاهد .. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بشعر مبلل وفستان اكثر جرأه "بالصور".  

انت الان تتابع خبر رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بشعر مبلل وفستان اكثر جرأه "بالصور". والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بمقطع.

فيديو خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعانن 2021 بدورته الخامسة .وظهرت الفنانة رانيا يوسف، باطلالة أنيقة ومميزة وجريئة خطفت بها الانظار مرتديةً فستانا من اللون الكحلى البسيط، واتسم.14286620

ستايل الفستان بأنه مكشوف من الصدر والظهر وذو فتحة من الساق وهو ما جعل اطلالتها جريئة ومثيرة، واعتمدت على ترك.شعرها مبلل.

ونسقت مع هذه الاطلالة حذاء ذات الكعب العالى باللون الفضى اللامع وهو ما تناسب مع اطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الشفاه باللون البينك وهوما تناسب.

14286620