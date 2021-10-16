شاهد .. جرائة من العيار الثقيل. دنيا بطمة تتمادى وتنشر صورا جديدة وتعلق: انا أنيقة!!...اتفرج

انت الان تتابع خبر جرائة من العيار الثقيل. دنيا بطمة تتمادى وتنشر صورا جديدة وتعلق: انا أنيقة!!...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت النجمة المغربية دنيا بطمة، اليوم السبت، صورة جديدة عبر خاصة “الستوري” موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام

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وظهرت الفنانة المغربية بطمة، وهي ترتدي فستان أبيض اللون، فيما اعتمدت على وضع ماكياج متسوط.وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر “الستوري” (ترقبوا تفاصيل أناقتي بأروع حفل”.

وفي وقت سابق، شاركت المغربية بطمة، صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.وظهرت الفنانة المغربية بطمة بصور جديدة أثارت الجدل في أحدث صور، حيث وارتدت النجمة المغربية فستان قصير باللون السماوي

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