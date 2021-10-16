شاهد .. نصحوها الممثلين بالابتعاد عنه ووسطت ميرفت أمين.. قصة حب سمير غانم ودلال عبد العزيز وفارق السن بينهما

انت الان تتابع خبر نصحوها الممثلين بالابتعاد عنه ووسطت ميرفت أمين.. قصة حب سمير غانم ودلال عبد العزيز وفارق السن بينهما والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

يراها الجميع قصة حب تقليدية، لكنها في حقيقتها علاقة راسخة وقوية، تجلت في عمرها الذي تخطى الـ 39 عاما في وئام ومحبة، هكذا تبلورت علاقة الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم في أذهان الجمهور العربي، ورغم رحيلهما إلا أن القصة لم تمت،

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فكلمات رفيقا الدرب لا تزال محفوظة في عوالمنا الافتراضية؛ من مقابلات تلفزيونية، وحوارات صحفية وغيرها، لتذكرنا دائما أن الموت على قُبحه لا يستطيع قهر الحب والمشاعر النبيلة، وفي هذه السطور يتعرف "أحداث نت" عن قصة حب دلال وسمير.



تحكي دلال قصة أول مقابلة مع سمير غانم، الذي كان بالمصادفة في طفولتها، عندما كانت تتمشى على كورنيش مدينة الإسكندرية رفقة المربية الخاصة بها، أثناء تقضية إجازة المصيف السنوية.

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية تذكرت الراحلة الموقف الذي جمعها بسمير حيث كانت بداية التعرف في المسرح؛ حيث التقت به مجددا بعد لقاء الطفولة في بداية ثمانينيات القرن الماضي.

وتقول الفنانة دلال عبد العزيز إنها عندما أنهت دراستها الجامعية التحقت للعمل في مسلسل "أصيلة" من بطولة كريمة مختار

وجورج سيدهم، وما كان من سيدهم إلا أن أعجب بأدائها ورشحها لبطولة مسرحية "أهلا يا دكتور".



ورتب سيدهم مقابلة بين دلال عبد العزيز والمخرج حسن عبد السلام وسمير غانم لتجري معهما مقابلة وتنضم بعدها لفريق عمل المسرحية، وعلى مدار 4 سنوات -فترة تقديم المسرحية- بدأت قصة الحب تتشكل بينهما، وبدأ الاهتمام المتبادل.



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وبالرغم من أن سمير لم يعترف لها بحُبّه طيلة علاقتهما قبل الزواج التي امتدت لأربع سنوات، لكن أفعاله كانت تدل على إعجابه بها، فقد كان يصطحبها بسيارته من وإلى بيتها خلال عملهما بالمسرحية، كما أنه في أول عيد ميلاد لدلال بعد تعارفهما أهداها معطف أسود انبهرت به دلال كثيرًا.

إصرار دلال على الزواج من سمير

تقول دلال عبد العزيز أنها أصرت على الزواج من سمير غان على الرغم أن البعض حذرها من ذلك، وأضافت: "بقيت 4 سنوات أطارده للزواج منه، وكل الفنانين الكبار وقتها نصحوني بالابتعاد عنه، محمود مرسي ومحمود المليجي وعبد المنعم مدبولي، وصديق عمره جورج سيدهم نفسه".



وتابعت: "العديد من النجوم توسطوا بيننا ليتزوجني ومن بينهم الراحلة كريمة مختار و​ميرفت أمين​".



وكشف سمير غانم أنه في بداية الأمر كان خائفاً من الزواج من دلال عبد العزيز، نظراً إلى فارق العمر بينهما الذي يصل إلى 24 عاماً، لكنه لفت إلى أن ما جذبه إليها "طيبتها الشديدة مع أصدقائها ".



وفي أحد اللقاءات التلفزيونية قال سمير غانم مازحا إن أفضل طريقة للتخلص من المرأة التي تطارده "أن يتزوجها"، لذلك قرر الزواج من دلال التي كانت شديدة الغيرة عليه أثناء عملهما معًا في مسرحية أهلًا يا دكتور.



وقد تزوج الفنان سمير غانم وهو يبلغ من العمر 47عاما، في حين كانت زوجته دلال عبدالعزيز تبلغ من العمر 24عام وبالرغم من فارق السن إلا ان قصة حب بدأت لتستمر الى اخر العمر بينهما، فقد رحلا معا في نفس العام (2021م).22435567