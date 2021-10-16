شاهد .. "مبشربش خمرة".. فنان شهير يعلن عدم ذهابة لمهرجان الجونة ويكشف عما يحدث هناك؟!

انت الان تتابع خبر "مبشربش خمرة".. فنان شهير يعلن عدم ذهابة لمهرجان الجونة ويكشف عما يحدث هناك؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أثار الفنان مصطفى درويش ضجة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية من خلال منشور جديد طرحه عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، وأكد فيه عدم حضوره الى "مهرجان الجونة السينمائي"، حيث تعرض لانتقادات بسبب استنكاره شماتة البعض عقب اندلاع الحريق.

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وكتب مصطفى درويش في منشوره: "يا جدعان أنا لا بشرب خمرة ولا بلبس قصير ولا بحضن في حد ولا رايح مهرجان الجونة والله".

وانهالت التعليقات من الجمهور على منشور مصطفى درويش، والتي أجمعت على أن كل شخص حر في حياته ويميّز الحلال من الحرام والصواب من الخطأ، ولا يحق لأحد أن يحاكم أحداً، حيث قال أحد المتابعين: "ربنا غفور رحيم ومحدّش معصوم من الغلط، طب بتدافع ليه اتفرج في صمت وخلاص، استقامة بتاعتنا مش إننا نشجع الفسق اللي بيحصل".



واستنكر آخر منشور مصطفى فكتب رداً عليه: "ويعني اللي بيعملوا الحاجات دي المفروض نتمنى يولعوا مثلاً؟، حلو إنك تبقى شايف نفسك شخص كويس، بس من غير ما تنتقد حد خصوصاً إنك في مجال أغلبية الناس فيه بتعمل دا، دا غير ان الله حليم ستار".



وكان مصطفى درويش قد استنكر شماتة البعض بحريق الجونة السينمائي، إذ كتب في منشور آخر له: "مافيش إنسان سوي يفرح في حريق مكان في بلده ومكان مهم جداً كمان لفن وسياحة بلده غير لو كان تعبان نفسياً... استقيموا يرحمكم الله.45810167