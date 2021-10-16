اتفرج – إصابة دوللي شاهين في حادث اعتداء من قبل مجهولين

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة دوللي شاهين في حادث اعتداء من قبل مجهولين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الفنانة دوللي شاهين، للضرب المُبرح على يد عدد من الأشخاص المجهولين، على أثرها تم نقلها إلى المستشفى بسبب إصابتها في أنحاء متفرقة من جسدها.

بينما لم تتمكن الفنانة من الإدلاء بأى تصريحات صحفية أو الكشف عن تفاصيل الحادث الغامض، وذلك بسبب حالتها النفسية السيئة على الرغم من تحسن حالتها الصحية.

يذكر أن دوللي شاهين تشارك في مسلسل “المماليك” مع الفنانة رانيا يوسف، والفنان بيومى فؤاد، حيث أعلن المخرج حازم فودة مخرج العمل الدرامي، إنه تم الإنتهاء من تصوير 80% من مشاهد العمل بالديكور المخصص له بمنطقة شبرامنت بالقرب من الهرم بالقاهرة، حيث يبلغ عدد حلقات المسلسل 60 حلقة.